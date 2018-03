1. Österreichisches Forum für Gesundheitsmarketing

Neue Medien im Klinikalltag

Wien (OTS) - Marketing im Gesundheitswesen?! Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, birgt bei näherem Hinsehen ein Potenzial an zukunftsweisenden Themen. Vieles davon haben andere Branchen wie etwa der Tourismus oder der Lebensmittelhandel schon längst für sich entdeckt und besetzt. Die Gesundheitsbranche hinkt hinterher -schließlich passiert "Kranksein" ohnehin von selbst und übervolle Ambulanzen und Wartezimmer legen den Schluss nahe, dass hier kein Marketing zur Steigerung der Kundenattraktivität nötig ist. Doch mitnichten! Ob es kaufkräftige Senioren sind, die ihren Lebensabend gesund und vital verbringen wollen, oder Privatpatienten, die für ein Plus an Versorgung durchaus bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen - das Feld ist weit und liegt noch brach. Erfahrene Wissensträger werden ihre Konzepte vorstellen, die Übertragbarkeit in das heimische Gesundheitswesen wird geprüft und ein Blick über den Tellerrand in Branchen geworfen, die als "role model" gelten können.

1. Österreichisches Forum für Gesundheitsmarketing



Datum: 17.10.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Wolke 19

Donau-City-Straße 11, 1220 Wien



Url: PROGRAMM und ANMELDUNG: www.gesundinformiert.at



Rückfragen & Kontakt:

Publish Factory Medienproduktion GmbH

haiden @ publishfactory.at

Tel.: 0043 2236 384348