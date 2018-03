FP-Krauss: Anschlag auf FPÖ-Bus am hellichten Tag!

Extremisten kommen aus ihren Löchern - Gewalt darf auch für die Linke nicht Mittel der Politik sein

Wien (OTS/fpd) - Anschläge marxistischer Chaoten auf die FPÖ werden in der Vorwahlzeit zur traurigen Routine. "Wenn man einmal sagen muss: Gott sei Dank hat es diesmal nur unseren Bus getroffen und nicht wieder Mitarbeiter oder Funktionäre, dann ist das ein für jeden Demokraten höchst alarmierendes Zeichen", erklärt Maximilian Krauss, Obmann der FPÖ-Josefstadt und Jugendkandidat für die Nationalratswahl, nachdem Radikal-Sozialisten einen FPÖ-Bus in der Pfeilgasse am hellichten Tag mit Eiern beworfen, den Tank aufgebrochen und vermutlich eine gefährliche Flüssigkeit eingefüllt haben. Krauss selbst war ja erst unlängst am Neustifter Kirtag zum Opfer eines linken Schlägers geworden und musste im Spital behandelt werden.

Für Krauss liegt auf der Hand, weshalb die Lage derart eskaliert:

"SPÖ und Grüne bereiten mit ihren regelmäßigen Hasstiraden gegen unsere Partei den Boden für die Gewalttäter in ihrem Umfeld auf. Sie denunzieren, verdammen, kriminalisieren und machen uns so -absichtlich oder nicht - zu Zielscheiben der ihnen ideologisch nahestehenden Extremisten. Die mittlerweile regelmäßigen Anschläge auf die FPÖ erinnern an ganz dunkle Zeiten unserer Geschichte und müssen unterbunden werden. Das geht nur, wenn Sozialisten und Grüne ihre Hetze stoppen, die Polizei uns als demokratische Partei schützt und der Verfassungsschutz gegen linke Nachwuchs-Terroristen vorgeht." (Schluss)

