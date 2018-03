Bitte um Ankündigung: "The Hands that sew your T-Shirt" in den Bundesländern

CARE-Filmdokumentation über die junge Textilarbeiterin Sabina aus Bangladesch bald in Wien, Dornbirn, Salzburg, Wels, Linz, Graz und Feldkirch zu sehen

Wien (OTS) - Wissen Sie, wer Ihr T-Shirt näht? Etwa acht Millionen Hände produzieren in Bangladesch Kleidung für den Export - oft unter widrigsten Bedingungen. Zwei davon gehören der 17-jährigen Sabina. Tag für Tag näht sie Kleidungsstücke, die wir in Europa tragen. Oft arbeitet sie zehn bis zwölf Stunden täglich. CARE hat Sabina begleitet - in die Arbeit, nach Hause, in einen Slum von Dhaka und in ihr Heimatdorf. Die Filmdokumentation "The Hands that sew your Shirt" erzählt ihre Geschichte.

Filmdokumentation in HD, Länge 42 min; Deutsch/Englisch/Bangla mit deutschen Untertiteln, Kamera: Miguel Dieterich, Regie und Produktion: Thomas Haunschmid (CARE Österreich)

Medienvertreter/innen sind herzlich eingeladen, den Film gratis zu besuchen! Bei Interesse kontaktieren Sie bitte das CARE-Büro. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Film in Ihren Medien ankündigen oder darüber berichten und senden Ihnen auch gern eine DVD zu.

Termine (siehe auch www.care.at, Eintrittspreise laut Veranstalter):

WIEN / Admiral Kino: 16.9., 20 Uhr; danach Filmgespräch mit Filmemacher Thomas Haunschmid + Michaela Königshofer (Clean Clothes Kampagne). Weitere Termine (ohne Filmgespräch): 17.-20.9., 18.30 Uhr

DORNBIRN / Spielboden: 20.9.(mit Filmgespräch), 24.9., 22.10., jeweils 20.30 Uhr

SALZBURG/ Cineplexx Salzburg: 23.9., 19.30 Uhr (mit Filmgespräch), 25.9., 19 Uhr

WELS / Programmkino Wels: 24.9., 19.30 Uhr, mit Filmgespräch

LINZ / Moviemento: 25.9., 19 Uhr, mit Filmgespräch; WearFair Messe:

28.9., 13.45 Uhr, mit Diskussion (www.wearfair.at)

GRAZ / Filmzentrum im Rechbauerkino, 19 Uhr, mit Filmgespräch FELDKIRCH / Theater am Saumarkt, 19 Uhr, mit Filmgespräch

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Mag. Angelika Gerstacker

Referentin für Presse, Medien & Anwaltschaft

Tel.: ++43 (0)1 7150715-52, 0664-88731425

angelika.gerstacker @ care.at

www.care.at