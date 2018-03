"Am Punkt Wahl Spezial" mit Sylvia Saringer - Thema: Die nächste Politikergeneration - junge Gesichter, alte Ideen?

Mittwoch, 11. September 2013, 21.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Die einen haben sich durch die Mühlen der Parteiebenen hochgedient - die anderen sind quer eingestiegen: die Nachwuchspolitiker. Alle wollen sie jetzt ins Parlament - und was eigentlich noch? Hohe Politikergehälter oder hohe Ziele für Österreich verwirklichen? Haben sie neue Ideen für unser Land oder vertreten sie alte Politik mit jungem Gesicht? Was kann die nächste Politikergeneration wirklich bewirken? Am Punkt Wahl Spezial: Die nächste Politikergeneration -junge Gesichter, alte Ideen?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Katharina Kucharowits (SPÖ), mit Asdin El Habbassi (ÖVP), mit Maximilian Krauss FPÖ), mit Sigrid Maurer (Grüne), mit Michaela Hatvan (BZÖ) sowie mit Christoph Eiber (Team Stronach). Als Analysegast ist Gernot Bauer vom Magazin "Profil" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Sollen mehr Politiker/innen unter 30 Jahren im Parlament sein als bisher?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

