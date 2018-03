Österreichs höchstes Windkraftwerk in Betrieb

Windkraft Simonsfeld AG bringt ihre erste Dreimegawatt-Turbine ans Netz

Poysdorf-Wilfersdorf (OTS) - Österreichs höchste Windenergieanlage startete heute in der Weinviertler Gemeinde Wilfersdorf ihre Produktion. Die Rotorblattspitze des mächtigen Windkraftwerkes ragt 200 Meter hoch in den Himmel. Die Windkraft Simonsfeld AG errichtet derzeit die acht ersten Windturbinen des Typs REpower 3.2M114 zwischen Poysdorf und Wilfersdorf im Bezirk Mistelbach.

Die installierten Anlagen des Typs REpower 3.2M114 sind die ersten dieses Modells in Österreich. Die Türme erreichen eine Höhe von 144 Meter. Gemeinsam mit den 56 Meter langen Rotorblättern werden so erstmals 200 Meter Gesamthöhe erreicht. Technisch ermöglicht werden diese Dimensionen durch ein neues Hybridturm Konzept mit Trockenverfugung - das einen 80 Meter hohen Beton- und einen 54 Meter hohen Stahlturm erstmals in Österreich kombiniert.

Effizienzsteigerung: Strom für bis zu 2.300 Haushalte pro Anlage

Die neuen Dimensionen wirken sich sehr positiv auf die Stromproduktion der Windkraftanlagen aus: "Im Vergleich zu den Windkraftwerken der kleineren Zweimegawattklasse erwarten wir Produktionssteigerungen von bis zu 70%. In Poysdorf und Wilfersdorf werden unsere neuen Maschinen zwischen 8,6 und 9,2 Mio. kWh produzieren - Strom für mehr als 2.300 Haushalte," erläutert Martin Steininger, Vorstand der Windkraft Simonsfeld AG.

Woche für Woche wird nun eine neu errichtete REpower 3.2M114 nach der anderen ans Netz geschaltet. Wenn Ende Oktober alle acht Anlagen in Betrieb genommen sind, werden sie eine Strommenge produzieren, die dem Verbrauch der Hälfte aller Haushalte im Bezirk Mistelbach entspricht.

Windkraft Simonsfeld AG als Innovationstreiber

Die Windkraft Simonsfeld AG gehört zu den führenden Windstromproduzenten Österreichs und ist der größte Dienstleister für technische Betriebsführungen in Österreich. Die außerbörsliche Aktiengesellschaft steht fast ausschließlich im Streubesitz von 1.600 Aktionärinnen und Aktionären. Mit 57 MitarbeiterInnen ist die Windkraft Simonsfeld ein lebendes Beispiel für Green Jobs abseits der großen Ballungszentren.

