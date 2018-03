"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 11. September: "China: Ausbeutung für Apple" und "Arbeitshölle Bangladesch"

Wien (OTS) - Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - wirft in der Reportage "China: Ausbeutung für Apple" am Mittwoch, dem 11. September 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 einen Blick hinter die Kulissen von Foxconn, dem größten Elektronik-Zulieferer der Welt. Mit versteckter Kamera und anhand von internen Dokumenten europäischer Bekleidungsunternehmen zeigt anschließend die "WELTjournal +"-Reportage "Giftiges Gewand - Arbeitshölle Bangladesch" um 23.10 Uhr den Alltag jener Menschen, die das Gewand herstellen und dafür 30 Euro pro Monat erhalten.

"Weltjournal: China: Ausbeutung für Apple" um 22.40 Uhr

Diese Woche ist es wieder so weit: Apple stellt ein neues iPhone vor, die eingefleischten Fans warten schon gespannt. Hergestellt werden die Geräte von Zulieferfirmen in China, die immer wieder wegen ihrer unmenschlichen Arbeitsbedingungen in die Kritik geraten. Das "Weltjournal" hat sich bei Apples wichtigstem Produzenten, bei Foxconn umgesehen. Dieser Konzern mit mehr als einer Million Angestellten hat die meisten jener iPhones hergestellt, die bei uns heute in Gebrauch sind. Nach einer Serie von Selbstmorden, die bis April 2013 andauerte, sicherte Apple zu, die Missstände bei Foxconn und anderen Zulieferern bis zum Sommer abzustellen.

Genau das bestreitet die Organisation China Labour Watch. Nach wie vor müssten illegale Überstunden geleistet werden, immer noch seien die Löhne zu niedrig und die Arbeitsbedingungen gefährlich. Was ist tatsächlich dran an den Schlagzeilen und was hat sich verändert seit den ersten Berichten über Foxconn? Eine Reise an die Orte der Produktion, ein Blick mit versteckter Kamera hinter die Kulissen sowie Interviews mit ehemaligen Angestellten legen die Zustände beim größten Elektronik-Zulieferer der Welt offen.

"WELTjournal +: Giftiges Gewand - Arbeitshölle Bangladesch" um 23.10 Uhr

Bangladesch ist nach China inzwischen der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Möglich wird dies durch Niedriglöhne, die dazu führen, dass man in Europa oder den USA Jeans um weniger als zehn Euro oder T-Shirts für gerade einmal fünf Euro kaufen kann. Die Bedingungen, unter denen die zumeist weiblichen Arbeiterinnen schuften, sind menschenunwürdig: So verbringen schon Minderjährige zwölf oder 14 Stunden an der Nähmaschine. Während in der EU und auch in der Türkei das Sandstrahlen von Jeans inzwischen verboten ist, sterben viele "Sandmänner" in Bangladesch weiterhin an einer ruinierten Staublunge. Außerdem ist das Arbeitsumfeld der Beschäftigten alles andere als sicher: Erst im April 2013 wurden beim Einsturz einer Fabrik in Sabhar, rund 25 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt, 1.100 Menschen getötet und 2.400 verletzt.

