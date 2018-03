BIO AUSTRIA begrüßt Bio-Zuschlag für neue Bio-Betriebe im ÖPUL-Übergangsjahr 2014

Obmann Vierbauch bemängelt jedoch fehlende Abgeltung von Flächenzuwächsen für bestehende Bio-Betriebe und fordert ambitioniertes Agrarumweltprogramm ab 2015.

Wien (OTS) - BIO AUSTRIA begrüßt die heute von Bundesminister Berlakovich bekanntgegebene Ankündigung, wonach für landwirtschaftliche Betriebe, die bis 31. Dezember 2013 auf biologische Bewirtschaftung umstellen, im Jahr 2014 ein nationaler Zuschlag von 80 Euro je Hektar bezahlt wird. "Damit wird der geltende Einstiegsstopp nicht aufgehoben, mit dem angekündigten Bio-Zuschlag werden die Mehrleistungen der biologischen Bewirtschaftung zumindest teilweise abgegolten", so BIO AUSTRIA Obmann Rudi Vierbauch. "Leider wird für neu zugepachtete oder zugekaufte (vorher konventionell bewirtschaftete) Flächen durch bestehende Bio-Betriebe kein Bio-Zuschlag gewährt. Hier greift dieses Paket eindeutig zu kurz. Um den Bäuerinnen und Bauern, die in die Bio-Landwirtschaft wechseln wollen, gerecht zu werden, ist ein ambitionierter Bio-Schwerpunkt im ÖPUL-Folgeprogramm ab 2015 unbedingt notwendig", bekräftigt Rudi Vierbauch.

Da die neue Förderperiode für das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL aufgrund verzögerter EU-Beschlüsse erst 2015 beginnt, wird es 2014 ein Übergangsjahr geben. Im laufenden ÖPUL war 2009 letztmalig der Einstieg ins ÖPUL und 2010 letztmalig der Umstieg in die Bio-Maßnahme möglich. In den Jahren 2011 und 2012 war nur noch ein Flächenzuwachs bei Betrieben möglich, die sich bereits vorher für die Bio-Maßnahme verpflichtet hatten. 2013 ist auch diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Für Betriebe, die später auf die biologische Wirtschaftsweise umgestellt haben, bleibt die Abgeltung der Mehrleistungen der Bio-Landwirtschaft durch das Agrarumweltprogamm verwehrt. In der Folge ist das Wachstum der biologisch bewirtschafteten Fläche stark gebremst. Da 2014 das bestehende Programm fortgeschrieben wird, wird dieser unbefriedigende Zustand um ein weiteres Jahr verlängert.

Mit dem Bio-Zuschlag in der Höhe von 80 Euro je Hektar werden die negativen Auswirkungen des ÖPUL-Verlängerungsjahres abgefedert. Voraussetzung für den Erhalt dieses Zuschlags ist ein aufrechter Bio-Kontrollvertrag, der bis zum 31.12. 2013 abgeschlossen werden muss. Der Bio-Zuschlag wird auch zusätzlich zu laufenden ÖPUL-Prämien gezahlt. Betriebe, die derzeit an der ÖPUL-Maßnahme "Biologische Wirtschaftsweise" teilnehmen, sind nicht betroffen, da sie ihre Verpflichtung bis 2014 verlängern können. 2013 oder 2014 erfolgte Zuwächse von Flächen, die von konventioneller auf biologische Bewirtschaftung umgestellt werden, werden jedoch weder in der ÖPUL-Maßnahme anerkannt, noch erhält der Bio-Betrieb dafür den Bio-Zuschlag. Die Mehrleistungen der biologischen Wirtschaftsweise werden auf diesen Flächen daher weiterhin nicht abgegolten werden.

"Entscheidend für die Weiterentwicklung der Bio-Landwirtschaft in Österreich wird letztendlich die Gestaltung des neuen Agrarumweltprogrammes sein, das von 2015-2020 gelten wird", so BIO AUSTRIA Obmann Vierbauch. "Die Würfel in Brüssel sind gefallen, jetzt liegt es an der österreichischen Umsetzung, ob Bio durchstarten oder stagnieren wird", so Vierbauch. "BIO AUSTRIA setzt auf ein ambitioniertes Agrarumweltprogramm mit voller Abgeltung der Mehrleistungen durch die Bio-Landwirtschaft, ausreichender Budgetierung, damit das Entwicklungspotenzial der Bio-Landwirtschaft nicht gebremst wird, sowie auf Bio-Schwerpunkte in Maßnahmen wie Bildung, Beratung, Modernisierung, Innovation, Kooperation und Absatzförderungen für Lebensmittelqualitätsregelungen. Die Ankündigung, begleitend ein neues Bio-Aktionsprogramm zu verabschieden, das diesen Forderungen gerecht wird, wird von BIO AUSTRIA ausdrücklich begrüßt".

