Starke Showpremiere: "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE"

Thomas Gottschalk und Günther Jauch sind bei RTL nicht zu schlagen!

Wien (OTS) - Sehr erfolgreiche Premiere der neuen Event-Show "Die 2 -Gottschalk & Jauch gegen ALLE" am Montagabend bei RTL. Die spannende, witzige und actionreiche Live-Show mit dem Dream-Team der deutschen Fernsehunterhaltung Thomas Gottschalk und Günther Jauch im Spiel gegen ganz Deutschland sahen hervorragende 11,6 Prozent der 12- bis 49-Jährigen und 12,8 Prozent der 20- bis 59-Jährigen.

Insgesamt sahen durchschnittlich 310.000 Zuschauer ab 3 Jahre die Showpremiere mit der schlagfertigen Moderatorin Barbara Schöneberger (Marktanteil 13,3 Prozent). In der Spitze waren sogar bis zu 371.000 Fans dabei. Damit war das neue RTL-Showhighlight für die ganze Familie mit großem Vorsprung die klare Nummer eins an diesem TV-Abend im Privat-TV.

In vielen spektakulären und nervenaufreibenden Aktions-, Schätz-und Quizrunden mussten die Zwei viel Köpfchen, Körpereinsatz und Fingerspitzengefühl beweisen. Im großen Finale traten sie gegen Viola M. aus Essen an. Sie war unter den 500 Spielkandidaten im Studio die erfolgreichste Kandidatin und spielte im Finale stellvertretend für Deutschland. Am Schluss wurde noch einmal richtig spannend, denn erst die dritte Finalfrage brachte die endgültige Entscheidung: Die Frage:

"Wie viele Tore hat Bayern München seit Gründung der 1. Fußball-Bundesliga bis heute geschossen?" (richtige Antwort: 3.517 Tore). Viola M. überlegte und antwortete schließlich mit "1.200 Tore". Nun waren Thomas Gottschalk und Günther Jauch an der Reihe:

Sie beantworteten die alles entscheidende Frage mit "3.150 Tore"! Damit waren die Zwei deutlich näher an der richtigen Antwort und gewannen 100.000 Euro für den guten Zweck. Setzen sie ihren Siegeszug in der nächsten Live-Show fort? Die zweite Ausgabe von "Die 2 -Gottschalk & Jauch gegen ALLE" sendet RTL am Montag, 7. Oktober 2013, 20.15 Uhr.

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting, IP, DRW im 5-Minuten-Intervall, enthält vorläufig gewichtete Daten

