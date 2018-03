FPÖ-Leyroutz: Kärntner Grüne müssen Farbe bekennen

Koalitionstreue Kärntner Grüne schweigen zu illegaler Parteienfinanzierung durch Landtagsklubs der SPÖ und ÖVP

Klagenfurt (OTS) - Nachdem die Bundesobfrau der Grünen, Eva Glawischnig, bei der gestrigen ORF-Konfrontation mit Bundeskanzler Werner Faymann schwere Vorwürfe in Richtung illegaler Parteienfinanzierung gegen die SPÖ erhoben und aufgedeckt hat, dass SPÖ-Wahlplakate aus Mitteln des SPÖ-Parlamentsklubs finanziert worden sind, weist der Klubobmann der FPÖ Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, darauf hin, dass die Freiheitlichen dieses Thema auf Kärntner Ebene bereits vor Wochen ins Rollen gebracht haben. "Wir Freiheitlichen haben nachgewiesen, dass im vergangenen Landtagswahlkampf sowohl SPÖ als auch ÖVP Teile ihrer Wahlwerbung über ihre Landtagsklubs finanziert haben. SPÖ und ÖVP haben mit dieser Vorgangsweise nicht nur das von ihnen selbst eingeführte Gesetz zur Wahlkampfkostenbeschränkung umgangen, sondern auch gegen das Bundesparteiengesetz verstoßen. Faktum ist nämlich, dass die Wahlwerbung über Landtagsklubs einen klaren Rechtsbruch darstellt und es sich dabei um eine illegale Parteienfinanzierung handelt, da Spenden der Landtagsklubs an die politischen Parteien ausdrücklich verboten sind", erklärt Leyroutz.

Für den freiheitlichen Klubobmann sei es erstaunlich, dass die Grünen auf Bundesebene offenbar eine andere Ansicht in dieser Thematik vertreten als die sich in Koalition mit Rot und Schwarz befindlichen Kärntner Grünen. "Die Grünen werden Farbe bekennen müssen. Wir haben bereits gefordert, dass die von SPÖ und ÖVP zweckwidrig verwendeten Klubmittel an den Bundesrechnungshof zurück überwiesen werden. Ich lade die Grünen ein, unserem Dringlichkeitsantrag, den sie das letzte Mal noch abgelehnt haben, zuzustimmen. Dann wird sich zeigen, ob es die Grünen ernst meinen und unseren Weg mitgehen oder ob die Koalitionstreue der Grünen so stark ist, dass sie die Linie ihrer eigenen Bundesobfrau Glawischnig desavouieren und deren Aussagen als billigen Wahlkampftrick Lügen strafen", so Leyroutz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272