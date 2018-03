AVISO: PolitikerInnen stellen sich Fragen von ErstwählerInnen

12. September, 16.30 Uhr, Parlament, Sitzungssaal des Nationalrats

Wien (PK) - Um Erst- und JungwählerInnen die Entscheidung bei den Nationalratswahlen zu erleichtern, hat die Bundesjugendvertretung (BJV) eine Informationskampagne gestartet. Unter dem Titel "29913 -Du gibst den Ton an!" verteilen die JugendvertreterInnen in ganz Österreich Folder mit jugendgerecht aufbereiteten Informationen zur Wahl und haben auch eine eigene Informationswebsite eingerichtet. Höhepunkt der Kampagne ist eine Dialogveranstaltung am 12. September im Parlament, bei der sich VertreterInnen aller neun bundesweit antretenden Parteien den Fragen und Anliegen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellen.

Erwartet werden im Hohen Haus Katharina Kucharowits (SPÖ), Asdin El Habbassi (ÖVP), Christian Höbart (FPÖ), Tanja Windbüchler-Souschill (Grüne), Stefan Petzner (BZÖ), Stefan Markowitz (Team Stronach), Mirko Messner (KPÖ), Matthias Strolz (NEOS) und Juliana Okropiridse (Piratenpartei). Eröffnet wird die Dialogveranstaltung um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Nationalrats von Nationalratspräsidentin Babara Prammer. Zuvor treffen rund 150 jugendliche TeilnehmerInnen im Palais Epstein zu Vorbereitungsworkshops zusammen.

Erst- bzw. JungwählerInnen, die an der Dialogveranstaltung teilnehmen wollen, müssen sich auf der von der Bundesjugendvertretung eingerichteten Website anmelden. Nähere Informationen dazu auf www.29913.at/dialogveranstaltung.html. Auf dieser Seite kann man auch darüber abstimmen, welche Themen beim Dialog im Parlament unbedingt zur Sprache kommen sollen. (Schluss) gs

