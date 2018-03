AK sponsert auch heuer wieder 15.000 Mappen zur Berufsorientierung

Linz (OTS) - Bereits zum dritten Mal gibt es von der Arbeiterkammer Oberösterreich die "My future"-Mappe für 13- bis 15jährige Schülerinnen und Schüler, die sich gerade in der Phase der Berufsorientierung befinden. "Diese Mappe unterstützt die Jugendlichen bei der Suche nach ihren Stärken und Interessen und hat eine enorme Nachfrage", freut sich AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Der Inhalt der Mappe: Zuerst werden Stärken und Interessen analysiert. Darauf aufbauend geht es um das Finden von möglichen Schulen oder Berufen. Außerdem gibt es Musterbewerbungen und Tipps fürs Bewerbungsgespräch. In die Mappe können alle Unterlagen, die auf dem Weg zum Beruf gesammelt werden, einsortiert werden.

"Die Wahl des Berufes ist keine leichte Entscheidung", so AK-Präsident Kalliauer. "Deshalb unterstützt die Arbeiterkammer die Jugendlichen dabei. Gerade in Zeiten von hoher Jugendarbeitslosigkeit ist die gute Vorbereitung auf die Schul- und Berufswahl sehr wichtig." 15.000 Stück dieser "My future"-Mappen werden auch heuer wieder kostenlos an Lehrer/-innen und Schüler/-innen verteilt.

Die Mappe kann auch über das Internet heruntergeladen oder bestellt werden: www.arbeiterkammer.com (dort unter Service > Broschüren & Ratgeber > Bildung).

