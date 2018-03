AVISO: Neuer Bundesschulsprecher: Einladung zur Pressekonferenz am 16. September

Vertreter von 1,1 Millionen Schülern wird am Sonntag gewählt und präsentiert seine Forderungen an Politik

Wien (OTS) - Jedes Jahr wird zu Beginn des Schuljahres der neue Bundesschulsprecher - das Sprachrohr aller Schüler in Österreich -in Strobl am Wolfgangsee gewählt. Dieser wird aus den Reihen der Bundesschülervertretung, welche die 27 Landesschulsprecher und die beiden Sprecher der Zentrallehranstalten bilden, gewählt. Er vertritt die Anliegen der 1,1 Millionen Schüler gegenüber dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Erstmals werden bei der Pressekonferenz die Forderungen der Bundesschülervertretung im neuen Schuljahr präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

- Der/die Bundesschulsprecher/in 2013/14

- Felix Wagner, Bundesschulsprecher 2012/13

- Thomas Gaar, Bundesobmann der Schülerunion

Pressekonferenz:

Datum: 16. September 2013

Beginn: 9:30 Uhr

Ort: Restaurant "Fromme Helene"

Adresse: Josefstädterstraße 15, 1080 Wien (2 Gehminuten von der U2-Bahn-Station "Rathaus" entfernt)

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30.000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 28 von 29 Mandaten stellt.

Rückfragen & Kontakt:

Schülerunion

Thomas Gaar, Bundesobmann Schülerunion, thomas.gaar @ schuelerunion.at, 0664 168 83 88

Edin Kustura, Pressereferent Schülerunion, edin.kustura @ schuelerunion.at, 0664 520 12 11