Étroitèle: Manufaktur fertigt maßgeschneiderte Korsetts - Auftragserteilung auch online möglich

Die Manufaktur Étroitèle fertigt auf der Grundlage von zehn verschiedenen, stets individuell gemessenen Oberkörpermaßen sowie dem gewünschten Taillenmaß exquisite Maßkorsetts an. Die Maße können bei einem Hausbesuch durch die Inhaberin Michèle Köbke genommen werden. Ab sofort besteht zudem die Möglichkeit, die Maße mit Hilfe einer Videoanleitung selbst zu nehmen und das Wunschkorsett unter www.etroitele.com online zusammen zu stellen.

"Ein Korsett ist so vielseitig und widersprüchlich wie kein anderes Kleidungsstück", erklärt Michèle Köbke. "Es kann zurückhaltend oder gewagt sein. Es ist ein Stück Kultur, traditionell und doch dazu geeignet mit Regeln zu brechen. Es unterstreicht den eigenen Charakter, gibt aber auch die Chance in eine andere Haut zu schlüpfen."

Étroitèle bietet zwei Korsettlinien, die sogenannten Maßmodelle und Kreationen, an.

Das Sortiment von Maßmodellen umfasst fünf Formen für Damen (Taillenkorsett sowie Unterbrust- und Überbrustkursett jeweils kurz und lang) und drei Formen für Herren (Taillenkorsett und Unterbrustkorsett kurz und lang), die aus zahlreichen Stoffen, Einfassungen, Paspeln, Schnüren etc. völlig individuell und eigenständig zusammengestellt werden können.

Bei den Kreationen hingegen handelt es sich um außergewöhnliche Ausführungen in streng limitierter Auflage. Jede Kreation steht unter einem zeitgeschichtlichen Motto oder greift eine besondere Stimmung, ein Thema oder eine Idee auf. Mit dem Launch der neuen Website präsentiert Étroitèle zwei Kreationen: "Defilade" in einer Auflage von 20 Stück sowie "Plush" in einer Auflage von zehn Stück.

"Defilade" (Ref. 101) zitiert das Militär. Es handelt sich um ein langes Unterbrustkorsett aus Camouflage-Stoff, an dem sich eine Gewehrpatrone, ein Sergeant-Abzeichen sowie zwei weitere Militärabzeichen befinden.

"Plush" (Ref. 102) greift das Lolita-Thema auf und provoziert mit kindlichen Motiven eines Bauernhofes. Kuh und Schwein - letzteres auch als aufgenähtes Plüschtier - symbolisieren die kindliche Unschuld, die im bewusst herben Widerspruch zur aufreizenden Form dieses kurzen Unterbrustkorsetts steht.

