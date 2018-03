Aviso: Mittwoch, 11. September: Faymann/Hundstorfer stellen bei Betriebsbesuch in der Tiroler Rohre GmbH Lehrlingspaket vor

Wien (OTS/BMASK) - Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer besuchen die Tiroler Rohre GmbH in Hall in Tirol. Im Anschluss an den Betriebsbesuch geben der Bundeskanzler und der Sozialminister ein Pressestatement zum Thema Lehrlingsausbildung ab. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.

Datum: Mittwoch, 11. September 2013

Betriebsbesuch: 9:00 Uhr

Pressestatement: 10:00 Uhr.

Ort: Tiroler Rohre GmbH, Innsbrucker Straße 51, 6060 Hall in Tirol

