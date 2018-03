dasFest - soundbase Relaunch-Party in der Szene Wien

Wien (OTS) - Wiens junge Musikszene darf sich freuen: Im Herbst 2013 startet wienXtra-soundbase als Anlaufstelle für junge Leute, die Musik lieben und Musik machen mit mehr Workshops, Events und Beratung so richtig durch. Los geht es am 14. September 2013 ab 19.30 Uhr mit dasFest in der Szene Wien. Marcus Smaller, Famp, D!ese Gute und Sem Vergonha haben alle selbst mit soundbase ihre ersten Schritte in die Musikwelt gewagt und rocken dasFest. Der Eintritt ist frei!

dasFest: die junge Musikszene feiert den soundbase-Auftakt

Am 14. September gibt soundbase bei dasFest in der Szene Wien den Startschuss für das erweiterte Programm. Auf der Bühne stehen Bands, die zu Beginn ihrer Musik-Karrieren selbst die soundbase-Angebote genützt haben:

Marcus Smaller, Sänger der Band 3 Feet Smaller, ist bei dasFest solo und mal ganz akustisch unterwegs. Seine Band hat ihre erste Aufnahme im cdemoWerk von soundbase gemacht.

D!ese Gute, Newcomer der Wiener Hip Hop-Szene, rappen auf Deutsch, Englisch und Französisch und zeigen, wie man eine Party feiert. 2012 waren sie in der soundbase feedBack-Session spezial am Waves Vienna Festival.

Die Musiker von FAMP sind zwar erst Anfang 20, aber keine Unbekannten mehr in Österreich. Die mitreißende Gitarrenband ist bei dasFest live dabei. Ihre ersten Aufnahmen haben sie ebenfalls im cdemoWerk gemacht.

Sem Vergonha räumten 2012 beim soundbase-Bandwettbewerb podium.wien den Publikums- und den Jurypreis ab. Sie präsentieren bei dasFest einen Soundmix aus Pop, Hip Hop und Einflüssen aus Kolumbien, Brasilien, Afrika und der Türkei.

wienXtra-soundbase stockt kräftig auf

Mit Auftrittsmöglichkeiten, günstigen Tonaufnahmen, Workshops zu rechtlichen und organisatorischen Fragen und vielem mehr begleitet soundbase junge MusikerInnen auf ihrem Weg in die Professionalität. Events selbst organisieren muss auch gelernt sein - soundbase bietet jungen VeranstalterInnen organisatorische und rechtliche Hilfe sowie kostenloses Ticketing ihrer Events im soundbase-Vorverkauf. Party-und KonzertgängerInnen bekommen beim soundbase-Schalter in der wienXtra-jugendinfo Tickets ohne Vorverkaufsgebühren für hunderte Musikevents in Wien - vom großen Clubbing oder Festival bis zum kleinen Undergroundkonzert.

wienXtra-Event-App

Das neue wienXtra-App informiert über die Konzerte im soundbase-Vorverkauf mit allen Infos zu Veranstaltungsort, Konzert-Beginn, Preis und Veranstalter auf einen Blick. Ergänzt wird die Veranstaltungsübersicht durch die wienXtra-Angebote für Jugendliche, von Film über Medien und natürlich allen aktuellen soundbase-Terminen.

soundbase dasFest - Eintritt frei!

Sa, 14.9.2013, ab 19.30 Uhr in der Szene Wien, 11., Hauffgasse 26

www.soundbase.at, www.facebook.com/soundbase.wienXtra

Rückfragen & Kontakt:

Simone Mathys-Parnreiter, wienXtra-soundbase

Tel. 4000-84 394

E-Mail: simone.mathys-parnreiter @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-PR

Tel. 4000-84 380

E-Mail: presse @ wienXtra.at