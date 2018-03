ORF RSO Wien im September: "The Rake's Progress" und Arienabend mit Edita Gruberová

Wien (OTS) - Im September gastiert das ORF Radio-Symphonieorchester im Theater an der Wien: ab 16.9. in einer Neueinstudierung der legendären Kusej-Inszenierung von Strawinskys "The Rake's Progress" (Ö1 überträgt live am 21.9., 19.00 Uhr) und am 20.9. mit einem Arienabend mit Edita Gruberová.

2008 sorgte Martin Kusejs Inszenierung von Igor Strawinskys "The Rake's Progress" im Theater an der Wien für Jubel beim Publikum über 18 Jahre - für jüngere Kunstinteressierte blieben die Türen wegen einer Bordellszene verschlossen. Die musikalische Leitung hatte damals Nikolaus Harnoncourt inne. Die zwischenzeitlich auch an der Oper von Zürich gezeigte Produktion kehrt am 16.9. in einer vollständigen Neueinstudierung durch Herbert Stöger an das Theater an der Wien zurück. Dirigent Michael Boder leitet das ORF Radio-Symphonieorchester und den Arnold Schönberg Chor; Bo Skovhus, Toby Spence, der bereits 2008 mitwirkte, und Anna Prohaska singen die zentralen Partien von Nick, Tom und Anne. Anne Sofie von Otter übernimmt wieder die Rolle der Türken-Baba. Weitere Aufführungstermine sind 9., 21., 24. und 26.9. jeweils um 19.00 Uhr. Ö1 überträgt am 21.9. live.

Am 20.9. bestreitet die "Königin des Belcanto", Edita Gruberová, ebenfalls im Theater an der Wien mit dem RSO Wien einen Arienabend. Auf dem Programm stehen die tragischen Finalszenen der drei berühmten Königinnen Maria Stuarda, Anna Bolena und Elisabetta aus Donizettis Operntrilogie "Maria Stuarda", "Anna Bolena" und "Roberto Devereux". Unter der musikalischen Leitung von Peter Valentovic wirken mit:

Ann-Beth Solvang (Mezzosopran), Ioan Hotea (Tenor), Ben Connor (Bariton) und Zoltan Nagy (Bassbariton). Beginn ist um 19.30 Uhr. Ö1 sendet am 26.9. in der Reihe "Stimmen hören" einen Mitschnitt des Abends. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter rso.ORF.at.

