RfW-BO Amann: Mitterlehners Förderpaket für die Lehre ist eine Frozzelei!

"SPÖVP haben die betriebliche Lehre kaputtgespart. Kurz vor der Wahl wirft der Minister den Betrieben ein paar "Brosamen" hin. Das ist eine Verhöhnung der Betriebe und der Lehre."

Zuerst das ganze Haus einreißen und dann einen Sessel davor stellen -mehr als das ist das angebliche Förderpaket des ÖVP-Wirtschaftsministers für die betriebliche Lehre nicht", so heute RfW-Bundesobman Fritz Amann.

So sei im Paket ein einmaliger Bonus von 1.000 Euro für Betriebe vorgesehen, die einen Lehrling aus einer Überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung übernehmen. Begründet werde dies vom Minister unter anderem damit, dass diese Ausbildungsplätze deutlich mehr kosten als die Unterstützung einer klassischen Lehrstelle und die duale Ausbildung die bessere sei. "Genau das sagen wir seit langem. Wenn die Betriebe besser und günstiger ausbilden, dann müssen sie die Mittel, die derzeit in die ÜLAs gepumpt werden, bekommen. Während die betriebliche Ausbildung gerade einmal 5.600 Euro pro Jahr und Lehrling kostet, kostet ein ÜLA-Platz rund 17.000 Euro pro Jahr. Mit diesem Geld könnten die Unternehmen viele junge Fachkräfte heranziehen. Angesichts dieser Zahlen ist der neue Bonus eine Verhöhnung der Betriebe", so Amann. Verwundert zeigt sich Amann darüber, dass der Minister plötzlich Lehrlinge bei der Lehrabschlussprüfung entlasten will. "Freiheitliche Anträge im Parlament für die Kostenfreiheit der Lehrabschlussprüfungen und der entsprechenden Vorbereitung wurden bisher abgeschmettert", so Amann.

"Das frühere "SPÖVP-Lehrlingspaket" mit Maßnahmen wie der Zurücknahme des Blum Bonus und der Abschaffung des Qualitätssicherungsmodells hat der betrieblichen Lehre massiv geschadet. Jetzt wirft der Minister den Betrieben - zufälliger Weise kurz vor der Wahl - ein paar "Brosamen" hin. Das ist kein Förderpaket, das ist eine Frozzelei", so Amann.

