ERGO Versicherung startet neuen Einmalerlag mit Inflationsschutz

Inflationsausgleich am Laufzeitende und Kapitalsicherheit

Wien (OTS) - Ab sofort bietet die ERGO Versicherung den "Active Capital Inflation 3/2029" an. Die indexgebundene Lebensversicherung leistet 100 % der Einzahlung zuzüglich einer Verzinsung, die den Inflationsraten bis zum Laufzeitende entspricht. Sollte die Inflationsrate während der gesamten Laufzeit des Produktes im Durchschnitt unter 1% liegen, beträgt die Rückzahlung fixe 116,667 % des einbezahlten Kapitals (inklusive 4 % Versicherungsteuer). Die kapitalertrags- und einkommensteuerfreien Erträge unterliegen nicht der Kursgewinnsteuer. Das Produkt wird exklusiv über die Bank Austria und Makler angeboten.

Realer Werterhalt im Fokus

Der Einmalerlag konzentriert sich auf das Kundenbedürfnis der Kaufkraftsicherung des investierten Kapitals. "Der Fokus einer Veranlagung mit längerfristigem Horizont liegt für uns auf realer Wertsicherung. Dies gilt für uns nicht nur in Zeiten, in denen das Thema Inflation in den Medien sehr stark präsent ist. Der Mindestertrag sowie die Verzinsung entsprechend der Inflationsentwicklung werden bei unserem Produkt auf die tatsächliche Kundeneinzahlung angewendet. Das heißt auf die Bruttoeinmalprämie inklusive der 4 %igen Versicherungssteuer. Damit bieten wir den Kunden eine volle Inflationsabgeltung im Vergleich zu einem Nettoprämienansatz" erklärt Mag. Josef Adelmann, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG. Für die Inflationsberechnung wird der Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren (abgekürzt als HICPxT bezeichnet) herangezogen. Am Laufzeitende mit 1. März 2029 wird zusätzlich zum eingezahlten Kapital ein Ertrag in Höhe der gemessenen Inflation zwischen den Indexständen Juni 2013 und Dezember 2028 ausbezahlt. Beträgt die in diesem Zeitraum gemessene Inflation beispielsweise 47 % (das entspricht einer jährlichen Inflation von 2,5 %), werden 147 % des eingezahlten Kapitals ausbezahlt. Beträgt die gemessene Inflation weniger als 16,667 % (das entspricht einer jährlichen Inflation von unter 1 %), werden dennoch fix 116,667 % des investierten Kapitals ausbezahlt.

Sofort ab 3.500 Euro abschließbar

Die Einmalbeitragsversicherung ist ab sofort mit einer Mindesteinzahlungssumme von 3.500 Euro abschließbar. Der "Active Capital Inflation 3/2029" ist eine indexgebundene Lebensversicherung der ERGO Versicherung AG, die in eine Anleihe der UniCredit Bank Austria AG investiert. Im Ablebensfall wird der aktuelle Wert des Investments, mindestens aber 115 % des eingezahlten Kapitals ausbezahlt.

Beispiel

Einmalzahlung von 20.000 Euro (inkl. 4 % Versicherungssteuer):

Annahme Inflationsrate 84 % (entspricht einer jährlichen Inflation von ca. 4 %): Auszahlung von 36.800 Euro (das entspricht einer Rendite von 5,4 % im Vergleich zu einer KESt-pflichtigen Veranlagungsform).

Annahme Inflationsrate 47 % (entspricht einer jährlichen Inflation von ca. 2,5 %): Auszahlung von 29.400 Euro (das entspricht einer Rendite von 3,4 % im Vergleich zu einer KESt-pflichtigen Veranlagungsform).

Fixe einmalige Auszahlung am Ende der Laufzeit bei sehr niedriger Inflation von 23.333 Euro (das entspricht einer Rendite von 1,3 % im Vergleich zu einer KESt-pflichtigen Veranlagungsform).

Über die ERGO Versicherung AG

Die ERGO Versicherung ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG. Im Rahmen der strategischen Kooperation mit den Partnern UniCredit /Bank Austria, Volksbanken und über andere Vertriebswege wird ein bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten und betrieblichen Bereich angeboten. Die ERGO Versicherung gehört mit einem Marktanteil von 9 % zur viertgrößten Lebensversicherung Österreichs. Die ERGO Austria International AG in Wien ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe AG mit Sitz in Düsseldorf.

Infos unter www.ergo-austria.at bzw. www.ergo-austria.com

