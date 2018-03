KSÖ-Sicherheitskongress 2013: Cyberlife 2030. Mit Sicherheit in die technologische Zukunft

Veranstaltung des Kuratoriums Sicheres Österreich und des Innenministeriums

Wien (OTS) - Das Kuratorium Sicheres Österreich veranstaltet am Donnerstag, 12. September 2013 in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres den 3. KSÖ-Sicherheitskongress in der Messe Wien. Im Zentrum steht das Thema "Cyberlife 2030: Mit Sicherheit in die technologische Zukunft".

Im Rahmen des Kongresses wird eine Studie zu den Sicherheitsherausforderungen präsentiert, die sich aufgrund technologischer Entwicklungen in politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht in Österreich bis 2030 stellen werden.

In Arbeitskreisen mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten wird anschließend der Frage nachgegangen, welche Chancen und Möglichkeiten neue technologische Themen wie "Digitale Identitäten, Partizipation und eGovernment", "Cloud Computing and Big Data" sowie "Smart Living der Zukunft" bieten.

Im Kongressplenum werden u. a. Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner, KSÖ-Präsident Mag. Erwin Hameseder und Oxford-Professor Viktor Mayer-Schönberger sprechen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Das Programm ist unter http://www.sicherheitskongress.at abrufbar.

Zeit: Donnerstag, 12. September 2013, 12.00 bis 20.00 Uhr

Ort: Congress Center Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien

