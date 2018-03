Eintopf 500: Markenwerte der TOP 500 Unternehmen differenzieren zu wenig

Wien (OTS) - IDENTITÄTER hat die Webseiten der TOP 500 Unternehmen auf Markenwerte und Arbeitgeberversprechen untersucht. Die markantesten Beobachtungen sind:

1) Knapp ein Drittel präsentiert sich "werte-los"

Nur 69 % der Top 500 Unternehmen publizieren auf ihren Webseiten (Marken)werte.

2) Werte-Eintopf - wenig Differenzierung

Von diesen 345 Unternehmen setzen 23 % auf Verantwortung und Qualität, 22 % auf Kundenorientierung und 19 % auf Innovation. Differenzierung findet nicht ausreichend statt.

3) Employer Branding ist eher Employer Marketing:

Ein Arbeitgebermotto weisen nur 17 % auf, das sind 60 der TOP 500 Unternehmen Österreichs.

In den letzten Jahren sind Webseiten zum Schlüssel der Unternehmenskommunikation geworden. Man googlet ein Unternehmen, landet auf der jeweiligen Webseite und macht sich ein schnelles Bild. Diesen Weg gehen nicht nur potenzielle Kunden oder Interessierte, sondern auch Bewerber. "Wenn ich davon ausgehe, dass in unserem medialen Zeitalter alles Positive, was man über das eigene Unternehmen sagen kann, auf der Webseite steht, dann ist unser Befund überraschend. Fast jedes dritte TOP 500 Unternehmen Österreichs schweigt zur eigenen Unternehmensmarke", erklärt Karin Krobath von IDENTITÄTER.

Jene 69 % der TOP 500, die ihre Marke darstellen, tun es mit Verwechslungsgefahr. "Vertrauen, Qualität, Kundenorientierung und Innovation sind sinnvolle Werte. Problematisch ist nur, wenn alle Ähnliches als USP ins Treffen führen. Denn Marke heißt ja: Ich will eine einzigartige Kategorie im Kopf meines Kunden besetzen", sagt Krobath. " Starke Marken haben ein klares Profil und stehen für bestimmte Werte. Sie unterscheiden sich strategisch und sprachlich vom Mitbewerb."

Noch deutlicher wird der Werte-Eintopf, wenn man einzelne Branchen herausgreift. Lesen Sie mehr dazu unter

http://www.identitaeter.at/presse/Pressetexte_1.shtml

Was ist das Werteforum?

IDENTITÄTER hat unter www.werteforum.at die Markenwerte, Slogans und Arbeitgeberversprechen österreichischer Unternehmen gesammelt. Derzeit finden sich hier rund 500 Firmen mit über 2000 Werten. Interessierte sortieren nach Firmennamen, Branchen oder einzelnen Begriffen. Unternehmen können ihre Werte eintragen bzw. aktualisieren.

IDENTITÄTER lebt seit 2004 als Österreichs erste Internal & Employer Branding Agentur in Wien, Salzburg und Vorarlberg. Die Identitäter entwickeln Unternehmen durch die Kraft der Marke. Dazu verbinden sie das Know- und Do-how aus Kommunikation und Organisations-/ Personalentwicklung. Fokus: Mitarbeiter als wirkungsvolle Markenbotschafter.

