KONSUMENT-Buch: Umgang mit Ärzten

Wissenswertes zum Arztgespräch, Krankenhaus und Patientenrechten

Wien (OTS/VKI) - Das Verhältnis von Arzt und Patient hat sich im Lauf der Zeit grundlegend gewandelt. Noch bis in die 1970er-Jahre diktierten die "Götter in Weiß", was zu tun war. Heute dagegen spricht man vom "mündigen" Patienten, der medizinische Leistungen bewusst auswählt und gemeinsam mit dem behandelnden Arzt Entscheidungen trifft. Doch wie beurteilt ein medizinischer Laie, welche Therapie für ihn die beste ist? Wie findet man überhaupt den richtigen Arzt? Und wie lassen sich Missverständnisse vermeiden? Antworten darauf bietet das neue KONSUMENT-Buch Umgang mit Ärzten. Eine kostenlose Leseprobe gibt es unter www.konsument.at/aerzte.

Seriöse Informationen erkennen

Nicht jeder Bauchschmerz ist der nahende Blinddarmdurchbruch, nicht jedes lautstark beworbene Wundermittel hilft tatsächlich und nicht immer ist das teuerste Medikament auch das beste. Aber wie lassen sich seriöse von unseriösen Informationen unterscheiden? Das KONSUMENT-Buch "Umgang mit Ärzten" zeigt, welche Optionen zur Verfügung stehen, wo man Auskünfte einholen und auf welche Angebote man besser verzichten sollte.

Arztsuche und Therapieauswahl

Viele erfolgreiche Behandlungen beginnen mit der Wahl des richtigen Arztes. Doch auch nach Behandlungsbeginn müssen laufend wichtige Entscheidungen getroffen werden. Auf der Basis von Gesprächen mit Ärzten, Patientenvertretern, Selbsthilfegruppen und Juristen geht "Umgang mit Ärzten" der Frage nach, wie sich Patienten in den Behandlungsprozess miteinbringen und selbstverantwortlich handeln können. Konkrete Tipps und Checklisten helfen bei der Entscheidungsfindung.

Aufenthalt im Krankenhaus

Für die Ärzte Routine, für Patienten eine Ausnahmesituation: ein Spitalsaufenthalt. Wie sollte man sich darauf vorbereiten? Wie läuft die Aufnahme ab? Und was ist nach der Entlassung zu tun? Das KONSUMENT-Buch klärt auf und bietet eine erste Orientierungshilfe im "Dschungel Krankenhaus".

Erhältlichkeit des KONSUMENT-Buches

Elisabeth Tschachler: "Umgang mit Ärzten", Verein für Konsumenteninformation (VKI), Wien 2013; Paperback, 132 Seiten, ISBN 978-3-99013-022-3; 14,90 Euro. Die Publikation ist im Buchhandel erhältlich und kann beim VKI telefonisch unter 01/588-774 sowie online unter www.konsument.at/aerzte bestellt werden.

