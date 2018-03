ADRESSKORREKTUR zum heutigen Termin: StR Ludwig - die ersten BewohnerInnen im Sonnwendviertel

Wien (OTS) - Achtung! Das Forum Sonnwendviertel findet heute in in der Vally-Weigl-Gasse 5/Sonnwendgasse 23 in 1100 Wien statt! Diese Änderung bezieht sich auf das Aviso vom Freitag, den 6. September, OTS0068, in dem Vally-Weigl-Gasse 1 angegeben war.

Im Sommer haben die ersten BewohnerInnen des Sonnwendviertels ihre neuen Wohnungen bereits bezogen. Im September werden die Wohnungen von zwei Wohnhausanlagen Ihren NutzerInnen übergeben. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Josef Kaindl, Kallco-Geschäftsführer Winfried Kallinger sowie BWSG-Vorstandsvorsitzender Wilhelm Haberzettl heißen gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement Sonnwendviertel die ersten neuen BewohnerInnen im Rahmen eines "Forum Sonnwendviertel" willkommen.

Die VetreterInnen der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

StR Ludwig - die ersten BewohnerInnen im Sonnwendviertel



Datum: 10.9.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Vally-Weigl-Gasse 5/Sonnwendgasse 23 (Bauteil Kallco), 1100 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Christian Kaufmann

Mediensprecher Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81277

christian.kaufmann @ wien.gv.at