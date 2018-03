Skispringen hat beste Nachwuchsarbeit in Wien!

Volksbank Wien sucht Skispringer-Nachwuchs mit Thomas Morgenstern

Wien (OTS) - "Skispringen in Wien?" - ja klar und das sehr erfolgreich! So wurde der Verein der Wiener Stadtadler vergangene Woche in der Kategorie "Verein mit der besten Nachwuchsarbeit" aus über 40 eingereichten Projekten quer durch die Sportwelt Wiens zum Sieger der "Wiener Sportstars 2013" gekürt.

Projekte wie die Nachwuchstalentesuche im Rahmen des Superadler-Schulwettbewerbs, die Erfolge bei der Kindervierschanzentournee und die Medaille von Mario Mendel bei den europäischen olympischen Jugendspielen haben die Jury sichtlich beeindruckt.

Christian Moser, Sportlicher Leiter der Wiener Stadtadler, ist glücklich: "Diese Auszeichnung ist ein Meilenstein langjähriger Arbeit, Kinder in Wien für den Skisprung-Sport zu begeistern. Unsere Trainer vermitteln Kindern nicht nur Interesse am Skispringen sondern auch Spaß und Freude an der Bewegung."

Volksbank Wien Vorstand Dir. Wolfgang Layr unterstützt seit Jahren den Wiener Stadtadler Verein und freut sich über den Erfolg: "Die Förderung von Kindern im Sport ist uns ein großes Anliegen, weswegen wir die Initiative des Superadler-Schulwettbewerbs für Volksschulkinder ins Leben gerufen haben. Zum vierten Mal in Folge starten wir heuer die Skisprung-Nachwuchstalentesuche in Wien und freuen uns jedes Jahr über die wachsende Teilnehmerzahl."

Kick-Off: Superadler-Schulwettbewerb 2013/2014

Ab Oktober 2013 findet unter dem Motto "Wie viel Superadler steckt in dir?" zum vierten Mal der Superadler-Schulwettbewerb mit Thomas Morgenstern in Kooperation mit den Wiener Stadtadlern statt. Im vergangenen Jahr haben 14.000 Volksschüler teilgenommen.

Im Rahmen einer Turnstunde absolvieren Volksschulkinder (1. bis 3. Schulstufe) unter Anleitung der professionellen Trainer der Wiener Stadtadler einen Parcours bei dem Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Koordination gefragt sind. Die besten Nachwuchstalente werden zum Superadler-Finale mit Thomas Morgenstern am 8. April 2014 eingeladen.

Mehr zum Superadler-Wettbewerb finden Sie auf www.volksbankwien.at/superadlertalent.

