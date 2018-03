Johnson Controls präsentiert neues Folienverfahren für zweifarbige Türverkleidungen

Johnson Controls stellt auf der IAA innovatives Fertigungsverfahren für zweifarbige Oberflächen von Türverkleidungen vor

Johnson Controls, ein weltweit führendes Unternehmen in der automobilen Elektronik und Innenausstattung, stellt auf der 65. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt erstmals ein neues Konzept zur Fertigung zweifarbiger Türverkleidungen vor. Das Verfahren ermöglicht die qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Applikation zweifarbiger Oberflächen auf einem einteiligen Träger.

Die präzise Positionierung der sichtbaren farbigen Trennlinie in einer Nut erfordert keine Abdeckung mehr und sorgt bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten für eine Qualitätsanmutung, die bislang nur im Premiumsegment zu finden war. Anstatt zwei Verkleidungsteile mit unterschiedlichen Farben zu verwenden, erlaubt das neue Folienverfahren von Johnson Controls den Einbau einer mehrfarbigen Türverkleidung mit konturierter Designlinie, die als komplette Türtafel verbaut werden kann.

Um zweifarbige Türverkleidungen zu produzieren, mussten bislang zwei farbverschiedene Verkleidungsteile montiert und anschließend miteinander verschweißt werden. Die wenig ansehnliche Farbtrennlinie erforderte meist kostspielige Abdeckungen. Das innovative zweifarbige Folienverfahren von Johnson Controls bietet im Gegensatz dazu auf einem Träger eine qualitativ hochwertige Farbtrennlinie durch die exakte Positionierung in einer Nut. Simulationsmethoden und neuartige Werkzeugtechnologien, die während des Produktentwicklungsprozesses zum Einsatz kommen, sichern dabei ein gleichbleibend hochwertiges Produkt zu geringeren Kosten als bei heutigen zweifarbigen Lösungen.

"Produktionstechnisch haben wir eine sehr effiziente Technologie entwickelt, wobei das neue Zweifarbfolienverfahren bedeutendes Marktpotenzial bietet. Diese einfache und kostensparende Technologie erlaubt auch zweifarbige Lösungen mit entsprechender Qualitätsanmutung in niedrigeren Fahrzeugsegmenten", sagt Han Hendriks, Vice President Advanced Product Development bei Johnson Controls Automotive Electronics & Interiors.

Auch eine zukünftige Anwendung mit Folien aus thermoplastischem Polyolefin (TPO) ist möglich. Das optimierte Verfahren zur Herstellung zweifarbiger Türverkleidungen überzeugt neben der Reduzierung von Gewicht, Kosten- und Logistikaufwand durch eine deutlich verbesserte Noise-Vibration-Harshness- und Crash-Performance. Das patentierte Zweifarbfolienverfahren von Johnson Controls ist für Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2016 einsetzbar.

Johnson Controls präsentiert das neue Folienverfahren sowie weitere Innovationen vom 12. bis zum 22. September auf der IAA in Frankfurt in Halle 5.1, Stand B28. Die Pressekonferenz von Johnson Controls findet am Mittwoch, 11. September, von 10 bis 10.30 Uhr am Stand statt.

Johnson Controls

Johnson Controls ist ein weltweit führendes Technologie- und Industrieunternehmen mit einem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot und Kunden in über 150 Ländern. Mit unseren 168.000 Mitarbeitern stellen wir hochwertige Produkte her und bieten Dienstleistungen und Lösungen, mit denen wir einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Energie- und Gesamteffizienz von Gebäuden leisten. Bleibatterien, innovative Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Innenraumlösungen für die Automobilindustrie ergänzen unser Portfolio. Bereits 1885 begann unser Engagement für Nachhaltigkeit - mit der Erfindung des ersten elektrischen Raumthermostats. Durch unsere solide Wachstumsstrategie und den Ausbau von Marktanteilen schaffen wir Werte für unsere Anteilseigner und tragen zum Erfolg unserer Kunden bei.

Johnson Controls Automotive Experience

Johnson Controls Automotive Experience ist ein Weltmarktführer in den Bereichen Autositze, Dachhimmelsysteme, Türverkleidungen und Instrumententafeln sowie Elektronik für den Fahrzeuginnenraum. Mit unseren Produkten, Technologien und fortschrittlichen Fertigungsmethoden unterstützen wir alle großen Automobilhersteller dabei, sich mit ihren Fahrzeugen im Markt zu differenzieren. Mit mehr als 240 Standorten weltweit sind wir dort vertreten, wo unsere Kunden uns brauchen. Vom Einzelbauteil bis hin zu kompletten Innenraumsystemen begeistern Komfort und Design unserer Produkte die Konsumenten. Dank unserer globalen Leistungsfähigkeit statten wir mehr als 50 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus.

Rückfragen & Kontakt:

Johnson Controls Interiors Management GmbH

Jagenbergstraße 1

41468 Neuss



Automotive Electronics & Interiors

Astrid Schafmeister

Tel.: +49 2131 609-3028

E-Mail: astrid.schafmeister @ jci.com



Internet: www.johnsoncontrols.de