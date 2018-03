Bezirksmuseum 11 zeigt "100 Jahre Konzerthaus"-Schau

Ab 12.9.: Fotos von Christof Krumpel aus den 90er-Jahren

Wien (OTS) - In Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph I. wurde am 19. Oktober 1913 das "Wiener Konzerthaus" eröffnet. Zwar liegt der Kulturbau im 3. Bezirk, doch der 11. Bezirk feiert das 100-Jahre-Bestandsjubiläum der Veranstaltungsstätte ebenfalls. Das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) zeigt von Donnerstag, 12. September 2013, bis Freitag, 31. Jänner 2014, die gefällige Schau "100 Jahre Wiener Konzerthaus - Simmering gratuliert!". In der "Jubiläumsausstellung" werden stimmungsvolle Fotografien von Christof Krumpel gezeigt. Der Bilderbogen konzentriert sich auf die 90er-Jahre. Neben formidablen Aufnahmen von Proben und Porträts sind "Kalender-Blätter" zum heurigen Jubiläumsjahr zu besichtigen. Die frei zugängliche Vernissage am Donnerstag, 12. September 2013, beginnt um 19.00 Uhr. In weiterer Folge ist die Schau jeweils am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am ersten und dritten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.30 Uhr) offen. Der Eintritt ist kostenlos. Auskunft: Telefon 4000/11 127 (mitunter Anrufbeantworter).

Utl.: Eröffnung: BV Angerer, Begrüßung: ML Leban, Musik: Bläser

Von Ende Dezember bis Anfang Jänner ist das Museum traditionell gesperrt. Umrahmt wird der Eröffnungsabend durch Bläser aus der "Musikschule Wien-Leopoldstadt". Die Eröffnung der Ausstellung nimmt die Bezirksvorsteherin des 11. Bezirkes, Renate Angerer, vor. Ein Repräsentant des "Klangforum Wien" spricht einführende Worte. Museumsleiterin Petra Leban begrüßt die Gäste. Brot und Wein stärken die Besucher der Vernissage. Nähere Informationen zur fotografischen "Gratulation" fordern Interessierte per E-Mail an:

bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Simmering:

www.bezirksmuseum.at

Wiener Konzerthaus:

http://konzerthaus.at

