Simmering: 7. Historisches Fest im Schloss Neugebäude

Wien (OTS) - Vom anmutigen Burgfräulein und trickreichen Gaukler bis zum grimmigen Raubritter tummeln sich beim "7. Historischen Fest" im Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1) vielerlei Mittelalter-Gestalten. Von Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September, dauert das altertümliche Spektakel. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Am Freitag (14.00 bis 21.00 Uhr), Samstag (10.00 bis 21.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 19.00 Uhr) schwingen wackere Rittersmänner ihre Schwerter, erhebt "Arnulf, das Schandmaul" seine Stimme und der Bierbrauer "Ernesto" singt voll Inbrunst alte Weisen. Köstlichkeiten vom "Strudelbäck" und manch anderen Anbietern, das "Castra Vita"-Lager samt Krämerei und Pranger, eine Schmiede, Jongleure, Zelte von Rittersleuten, Landsknechten und Köchinnen sowie der reichhaltige "Historische Markt" in beiden Schloss-Höfen werden Menschen jeden Alters aus ganz Wien anziehen. "Hotline": Telefon 0664/59 77 122. Auskunft per E-Mail: info @ schlossneugebaeude.at.

Organisator dieser Festivität ist der "Kulturverein Simmering". "Narrengold", "Feitel", "Abinferis" und "Quercus" machen Musik und bei der "Hanfbeckerey" bekommen die Festgäste einen feinen Schmaus. Nach einem Abstecher zur "Stickerey" und "Weberey" ist ein Einkauf beim "Stockbrot-Stand" zu empfehlen. Groß und Klein schauen dem Edelsteinwäscher, dem Sattler und anderen fleißigen Männern zu. Nicht so arbeitsfroh sind die "Schandgesellen" und lassen sich trotzdem die Mittelalter-Tage im Schloss Neugebäude nicht entgehen. Informationen zu der Veranstaltung im Internet: www.schlossneugebaeude.at. (Schluss) enz

