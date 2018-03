Favoriten: Music Report-Konzert und großes Sturm-Fest

Wien (OTS) - In Kooperation mit dem Veranstalter "Music Report" stellt der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" bei einem Konzert im "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) am Freitag, 13. September, ab 18.00 Uhr, aufstrebende heimische Musiker vor. Als Star-Gast tritt Horst Chmela auf. Ferner musizieren "Pick A Pearl", "Ask John Doe", "Austria 2" und "DJ Boozeman". Moderation: Sandra Pascal. Karten sind an der Abend-Kasse um 15 Euro erhältlich. Am Samstag, 14. September, und am Sonntag, 15. September, laden die Prater-Leute zum diesjährigen "Sturm-Fest" ein. Mit Wirbelstürmen und anderen Winden hat die Feier nichts zu tun, doch wird zu fairen Preisen ein fein mundender, "stürmischer" Trank ausgeschenkt. Bei freiem Eintritt spielen am Samstag in der Nachmittags- und Abendzeit auf der "Saloon"-Bühne die Kapellen "Die Huatfoahra" und "The Bobcats". Wer am Sonntag den Frühschoppen (ab 12.00 Uhr: Harry Prünster mit dem Ensemble "Wiener Blues") und das Konzert des Trios "Die 3" (ab 15.00 Uhr: Austro-Pop-Hits) besuchen möchte, zahlt für dieses Vergnügen wohlfeile 10 Euro. Während sich Erwachsene am Sturm gütlich tun, bekommt der Nachwuchs alkoholfreie Erfrischungen. Informationen und Karten: Telefon 0650/717 82 04 bzw. Telefon 689 91 91. E-Mails an den Verband: saloon @ tivoliwien.at.

