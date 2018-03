Termine am 10. September in der "Rathauskorrespondenz"

11.00 Uhr, Auftaktveranstaltung "Monat der SeniorInnen" mit StRin Wehsely (Rathaus, Volkshalle) 12.00 Uhr, Auftakt zu "Eine Stadt. Ein Buch" mit Bgm. Häupl und Autor T.C. Boyle (Hauptbücherei Wien, 15., Urban- Loritz-Platz 2A, 2. Stock) 12.45 Uhr Fototermin Start der "Berufsschultour" der Wiener SPÖ mit u.a. GR Peschek (6., Zentralberufsschulgebäude Mollardgasse) 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Ombudsmann und Bürgerdienst informieren über rege Bautätigkeit in der Seestadt aspern (22., An der alten Schanzen 33, Parkplatz Kaufhaus Spar) 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Frauenbus macht Halt am Brunnenmarkt, StRin Frauenberger und Frauenministerin Heinisch-Hosek stehen für die Anliegen der Frauen zur Verfügung (Brunnenmarkt, 16., Yppenplatz) 16.30 Uhr, Gemeindebau-Benennung nach Rosa Jochmann mit u.a. StR Ludwig, GR Troch und BVin Angerer (11., Simmeringer Hauptstraße 142-150) 18.30 Uhr, Begrüßung der ersten BewohnerInnen im Sonnwendviertel mit u.a. StR Ludwig und BV-StV Kaindl (Bauteil Kallco, 10., Vally-Weigl-Gasse 1) 19.30 Uhr, 2. Wiener Jüdisches Neujahrskonzert, Tickets unter www.wien-ticket.at (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11)

