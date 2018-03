Verein Pfotenhilfe informiert: Wandern mit Hunden

So wird der nächste Ausflug für Hund und Herrchen zum Vergnügen

Wien (OTS) - Mit Ende des Sommers beginnt auch heuer wieder die Wander-Hochsaison. Spaziergänge und Bergtouren an der frischen Luft erfreuen uns Menschen und tun uns gut abseits vom oftmals stressigen Alltag. Solche Ausflüge sind aber auch eine gute Gelegenheit, Zeit mit seinem Hund zu verbringen und diesem gleichzeitig genug Auslauf zu bieten. Denn Hunde lieben es, sich in der Natur ausgiebig zu bewegen und abends zufrieden in ihr Hundekörbchen zu sinken. Trotzdem sollten beim Wandern mit Hund einige wichtige Aspekte bedacht werden.

Sollte der Jagdtrieb Ihres Vierbeiner zu sehr ausgeprägt sein, müssen Sie besonders aufpassen. Da es für den Hund gefährlich und für das Herrchen nervig werden kann, wenn das Tier mehrere Stunden lang nicht mehr auftaucht. "Es sollten außerdem zumindest gewisse Grundkommandos beherrscht werden, damit einer entspannten Wanderung nichts im Wege steht." betont Anna Schremser, Sprecherin des Verein Pfotenhilfe. Wenn beispielsweise Wanderer entgegenkommen, sollte der Hund brav bei Fuß gehen, um ihn nicht jedes Mal an die Leine nehmen zu müssen.

Viele Wanderwege führen über Kuhweiden. Jetzt wo der Almabtrieb bevor steht und eine Begegnung von Hunden und Kühen nicht immer friedlich verläuft, sollten Sie sich bereits im Vorfeld nach Alternativrouten umsehen. Wenn sich die Überquerung der Weide nicht vermeiden lässt, sollten Sie Ihren Vierbeiner auf jeden Fall anleinen.

"Vergessen Sie nicht, regelmäßig Pausen einzulegen. Da ihr Liebling durch das viele hin und herlaufen, zwischendurch vor allem reichlich Wasser braucht." gibt Anna Schremser zu bedenken. Normalerweise halten Hunde von morgens bis abends locker ohne Futter durch. Würde der Vierbeiner während der Wanderung zu viel Fressen, wäre die anschließende Bewegung ziemlich belastend für den Magen. Gegen kleine Snacks und Belohnungen ist aber nichts einzuwenden.

In Tierfachgeschäften findet man heutzutage sogar schon praktische Rucksäcke für Hunde. Wenn der Vierbeiner langsam an leichte Last gewöhnt wurde, kann er Trinkflasche, Leckerlis und andere leichte Gegenstände ganz einfach selbst tragen. Hunde lieben es nämlich Aufgaben für ihr Herrchen zu erfüllen. Voraussetzung ist aber, dass der Hund gesund ist und keine Rückenprobleme hat.

