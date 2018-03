Volkshilfe NÖ: Präsidium bei Hauptversammlung neu gewählt

Wiener Neustadt (OTS) - Bei der gestrigen Hauptversammlung der Volkshilfe NÖ in der Landesgeschäftstelle in Wiener Neustadt wählten die Delegierten einstimmig das Präsidium für die kommende Funktionsperiode von vier Jahren. Präsident Abg.z.NR Prof. Ewald Sacher und die VizepräsidentInnen LH-Stv. Mag. Karin Renner (Weinviertel), LAbg. Heidemaria Onodi (Zentralraum), Abg.z.NR a.D. Rudolf Parnigoni (Waldviertel) und Vzbgm. a.D. Holger Linhart (Industrieviertel) werden wieder ehrenamtlich und mit vollem Engagement für jene Menschen da sein, die Hilfe benötigen. Neu in seiner Funktion ist der Vizepräsident für das Mostviertel Bgm. a.D. Johann Eblinger. Er folgt dem langjährigen Vizepräsidenten LAbg. a.D. Eduard Keusch nach, der sich aus dieser Funktion zurückzog, aber weiterhin ehrenamtlich mitarbeitet.

1947 wurde die Volkshilfe NÖ als gemeinnütziger Verein gegründet. Die Anfänge reichen jedoch bis in die 1920er zurück. Damals wie heute ist das Ziel, Menschen in Not zu helfen. Dabei steht die Freiwilligkeit im Vordergrund. "Über 1000 ehrenamtliche HelferInnen, über 7000 zahlende Mitglieder und viele SpenderInnen ermöglichen es uns für Menschen da zu sein, die uns brauchen, egal in welcher schwierigen Lebenssituation sie sich gerade befinden", erklärt Abg.z.NR Prof. Ewald Sacher stolz, "ich freue mich deshalb sehr auf meine dritte Periode als Präsident der Volkshilfe NÖ."

Die Volkshilfe NÖ mit ihrer gemeinnützigen Betriebsgesellschaft SERVICE MENSCH GmbH ist vor allem in der SeniorInnen- und Kinderbetreuung tätig. Rund 1.600 hauptamtliche MitarbeiterInnen arbeiten mit Herz in der Hauskrankenpflege, Heimhilfe, als mobile Physio- oder ErgotherapeutIn, in Kurzzeitpflege- bzw. Tageszentren, aber auch in der Kinderbetreuung in 70 Kleinkindgruppen bzw. Schülerhorten oder schulischen Nachmittagsbetreuungen, als Tagesmutter, im Lernservice oder in Projekten in Kooperation mit dem AMS, wie z.B. dem Lehrlingscoaching, Job4You, Sauberservice oder den Sozialmärkten.

"Die Volkshilfe NÖ ist eine verlässliche Partnerin des Landes", betonte SP-NÖ-Clubobmann Bgm. Alfredo Rosenmaier in seinen Grußworten. "Die hervorragende Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist aus der sozialen Landschaft nicht mehr wegzudenken", ergänzte der Bürgermeister von Wiener Neustadt Bernhard Müller, BA.

Derzeit werden im Bereich Seniorenangebote monatlich etwa 7.500 KundInnen, im Bereich Kids & Family rund 3.200 Kinder und Jugendliche betreut. Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2012 rund 50 Millionen Euro, davon wurden 81% für Personalkosten aufgewendet. "Es ist eine große Aufgabe, die Volkshilfe NÖ unter den derzeit herrschenden schwierigen Bedingungen weiterhin gut auf Kurs zu halten", erklärt der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ Mag.(FH) Gregor Tomschizek die Herausforderungen der Zukunft, "doch wir schaffen es und sind uns unserer Verantwortung als moderner sozialer Dienstleister und Arbeitgeber sehr bewusst."

