Tradition nutzt Corvils Operational Performance Monitoring (OPM) für mehr Transparenz auf seinen Trading-Plattformen

London Und New York (ots/PRNewswire) - Der Einsatz von CorvilNet gewährleistet eine faire Behandlung aller

Teilnehmer auf ParFX- und Trad-X-Plattformen

Corvil, ein Anbieter für IT Operational Performance Monitoring (OPM), gab heute bekannt, dass Tradition, einer der weltweit grössten Interdealer-Broker für Over-the-counter-Produkte in den Bereichen Finanzen und Rohstoffe, auf seinen Trad-X- und ParFX-Plattformen CorvilNet einsetzen wird, um Trading-Visibility in Echtzeit und Operational Performance Monitoring (OPM) bereitzustellen.

ParFx, die neue elektronische Trading-Plattform von Tradition ist für erneuerte Transparenz und Gleichheit im globalen Spot-FX-Handel ausgelegt. Die Corvil-Plattform dient der Beschaffung unabhängiger Performance-Erkenntnisse über die Devisen-Preisgestaltung sowie über den gesamten Lebenszyklus von Kundenaufträgen.

Yann L'Huillier, Group CIO bei Tradition, sagte: "Der Wunsch nach mehr Transparenz und Gleichheit für alle Beteiligte wächst. Auf unseren Trading-Plattformen erhalten unsere Kunden höchste Performance und Ausführungseffizienz für alle Nutzer. Mit Corvil haben wir uns für den Marktführer im Bereich Performance Monitoring entschieden, um ganz sicher zu sein, dass wir diese Anforderungen auch weiterhin erfüllen können."

Tradition die Möglichkeit, die wichtigsten Messwerte für die Trad-X-und ParFX-Plattformen (wie etwa Latenz, Fill-Rate oder das Verhältnis von Bestellungen zu Stornierungen usw.) sichtbar zu machen. Darüber hinaus lässt sich mittels einer Multi-hop-Analyse der Latenz über die gesamte Trading-Infrastruktur hinweg Überschreitungen von Schwellenwerten proaktiv begegnen.

"Tradition bildet die Speerspitze der technologischen Entwicklung hin zu einer Minimierung aller Störfaktoren und zur Schaffung fairer Handelsumgebungen. Wir freuen uns sehr darüber, dass Tradition sich für die OPM-Plattform von Corvil entschieden hat, um so den dauerhaften Erfolg seiner ParFX-Plattform und die von den Kunden geforderten höchsten Standards in Bezug auf die Transparenz sicherzustellen", sagte Corvil CEO, Donal Byrne.

Über Corvil

Corvil bietet IT Operational Performance Monitoring (OPM). Die Corvil-Plattform extrahiert Betriebsdaten in Echtzeit aus den Übertragungsdaten und benutzt diese Daten für die Analyse der Performance von IT-Anwendungen und IT-Services. Sie ermöglicht die Erfassung und Meldung von Ereignissen in Echtzeit und den Export angereicherter Daten für die Zwecke der Business Intelligence und der Risikomanagementanalyse. Kunden nutzen Corvil zur Optimierung und Sicherung der Operational Performance ihrer Geschäftsprozesse und Services. Die Corvil-Plattform wird in einzigartiger Weise allen Anforderungen hochleistungsfähiger, datenintensiver IT-Umgebungen mit niedrigen Latenzwerten gerecht. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und unterhält Geschäftsstellen in New York, London, Singapur, Tokio und Dublin. Weitere Informationen über Corvil finden Sie auf http://www.corvil.com

Über Tradition

Tradition ist einer der weltweit grössten Interdealer-Broker für Over-the-counter-Produkte in den Bereichen Finanzen und Rohstoffe. Tradition verfügt über Vertretungen in 28 Ländern und beschäftigt weltweit 2.400 Mitarbeiter. Tradition ist der Handelsname der Firma Compagnie Financière Tradition (CFT), die an der Schweizer Börse notiert ist. Tradition unterliegt mit allen geschäftlichen Aktivitäten der Aufsicht durch internationale Regulierungsstellen, einschliesslich FCA, SEC und CFTC. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.tradition.com. Tradition und ParFX sind eingetragene Markenzeichen der Compagnie Financière Tradition S.A.

