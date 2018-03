EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Gerhard Roiss und David C. Davies in ihren Vorstandsfunktionen bestätigt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

09.09.2013

Gerhard Roiss wurde als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV Aktiengesellschaft und David C. Davies als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand bestätigt.

Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft und die betreffenden Vorstandsmitglieder haben sich auf eine Verlängerung der Vorstandsmandate und Verträge von Gerhard Roiss als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor und David C. Davies als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand bis 31. März 2017 geeinigt. Bei der Laufzeit der Verträge wurde berücksichtigt, dass sowohl Hr. Roiss als auch Hr. Davies nach weiteren drei Jahren aus ihren OMV Vorstandsfunktionen ausscheiden wollen. Gerhard Roiss ist seit 1997 im OMV Vorstand, seit 2002 stellvertretender Vorstandsvorsitzender und seit 2011 Vorstandsvorsitzender. David C. Davies trat 2002 als Finanzvorstand in das Führungsgremium von OMV ein.

