Neuer Vorstand für BAU.GENIAL

Wien (OTS) - Mit September 2013 übernehmen Mag. Monika Döll als Präsidentin und Mag. Andreas Bauer als Vizepräsident den Vorsitz der Interessengruppe BAU.GENIAL. Gemeinsames Ziel ist, den Leichtbau in Österreich zu forcieren.

Mag. Monika Döll (33), Marketingleitung von Saint-Gobain ISOVER Austria, hat den Verband bereits in den letzten beiden Jahren als stellvertretende Präsidentin vertreten. In dieser Funktion folgt ihr Mag. Andreas Bauer (41) nach, der als PR-Verantwortlicher bei Knauf Österreich ebenfalls bestens mit den Vorzügen der Leichtbauweise vertraut ist.

Künftig möchte der neue Verband sein Augenmerk vor allem auf großvolumige Bauten legen. "In puncto Einfamilienhäuser in Holzbauweise ist Österreich bereits auf einem soliden Weg", erklärt die neue BAU.GENIAL Präsidentin. Rund 31 Prozent der österreichischen Einfamilienhäuser werden als Fertighäuser errichtet (Quelle: ÖFHV), der überwiegende Anteil davon in Holzbauweise. "Aus diesem Grund werden wir uns künftig vor allem auf den mehrgeschoßigen Sektor konzentrieren." Vorteile sehen die Vertreter des Leichtbaus vor allem im hohen Vorfertigungsgrad und den damit einhergehenden qualitativen und wirtschaftlichen Effekten. Schlanke Konstruktionen selbst bei hohen Dämmdicken führen zu einer Nutzflächenoptimierung. Das geringe Eigengewicht dieser Konstruktionsweise kommt vor allem bei Sanierungsprojekten zum Tragen. Bauer: "Im Sinne der Verantwortung für die Zukunft müssen alle Bauschaffenden viel stärker darauf achten, Gebäude über ihren gesamten Lebenszyklus zu betrachten, von der Errichtung über die Nutzung bis zum Rückbau. Unter diesem Blickwinkel ist ganz klar, dass der Leichtbau wegweisend ist."

Unterstützt wird das neue Vorstandsduo weiterhin von DI Stefan Vötter, der den Verband bereits seit 2008 als Generalsekretär vertritt.

Weitere Informationen zum Leichtbau finden Sie im Internet unter:

www.baugenial.at

http://www.fertighaus.org/download/Pressemappe%20PK%2007.05.2013.pdf

