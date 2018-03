Über den Wolken - der 2. Lyoness Kinderflugtag in Graz

Graz (OTS) - Am 7. September 2013 ging der 2. Lyoness Kinderflugtag in Graz erfolgreich über die Bühne. Veranstaltet vom Verein "Lyoness Child & Family Europe", bot das Charity-Event mehr als 200 benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, jeweils einen kostenlosen Rundflug um und über Graz zu erleben. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit steirischen Sportstars.

Bereits zum zweiten Mal in Folge fand in Graz der Lyoness Kinderflugtag statt. Schauplatz des Charity-Events, das vom Verein "Lyoness Child & Family Europe" veranstaltet wurde, war dieses Jahr das Schwarzl Freizeitzentrum im Süden von Graz. Dort fanden sich am 7. September 2013 mehr als 200 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren ein, um sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Shuttlebusse brachten die Kinder gruppenweise zum Segelfliegergelände des Flughafens Graz, wo sie schließlich die Gelegenheit hatten, in einem Sportflugzeug jeweils einen Rundflug über Graz und Umgebung zu erleben.

"Die Teilnehmer kommen von unterschiedlichen Sozialorganisationen aus der ganzen Steiermark oder werden von sozialen Einrichtungen betreut und haben es aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder sozialen Benachteiligung nicht leicht im Leben", erklärt Nina Passegger, Sprecherin des Vereins "Lyoness Child & Family Europe" und Director der Lyoness Child & Family Foundation. "Der Lyoness Kinderflugtag soll diesen jungen Menschen die Möglichkeit geben, einmal die Welt von oben zu sehen, ihre Alltagssorgen zu vergessen und einen ganzen Tag lang Spaß zu haben." Bei der Realisierung dieses Projekts wurde der Verein "Lyoness Child & Family Europe" vom Flughafen Graz, "die flugschule.at" und dem Schwarzl Freizeitzentrum unterstützt, das das Eventgelände kostenlos zur Verfügung stellte. Über 40 freiwillige Helfer waren im Einsatz. "Ohne die Unterstützung der freiwilligen Helfer und der 10 Piloten, die ebenso ehrenamtlich tätig waren, wäre die Durchführung dieser Charity Aktion nicht machbar gewesen", so Passegger.

Für Unterhaltung abseits der Rundflüge sorgte ein attraktives Rahmenprogramm, das von Mal- und Bastelständen über eine Hüpfburg bis hin zu einer Guerilla-Rutsche reichte. Besondere Programm-Highlights für Groß und Klein waren die prominenten Special Guests. Während Rekord-RAAM-Sieger Christoph Strasser und "World Strongest Man" Franz Müllner als Botschafter der Lyoness Child & Family Foundation die Teilnehmer mit sportlichen Aktivitäten bei Laune hielten, stand Patrick Wolf, Stammspieler beim "SK Sturm", für Autogramme bereit. "Es ist unglaublich, die strahlenden Augen der Kinder zu sehen, wenn sie von ihrem Rundflug zurückkommen. Die Aufregung und der Spaß sind richtig ansteckend," schwärmt Patrick Wolf.

Über den Verein "Lyoness Child & Family Europe"

Der Verein "Lyoness Child & Family Europe" mit Sitz in Graz ist ein karitativer Verein, der sich international für die Unterstützung und Förderung bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien einsetzt und damit die Arbeit der Lyoness Child & Family Foundation, der firmeneigenen Stiftung der Lyoness Gruppe, unterstützt. Mehr auf www.lyoness-CFF.org.

Über die Lyoness Child & Family Foundation

Ganz im Sinne der CSR- und Nachhaltigkeitsbestrebungen der international tätigen Einkaufsgemeinschaft Lyoness wurde 2008 die Lyoness Child & Family Foundation als unabhängige karitative Organisation ins Leben gerufen, die sich unter dem Motto "Bildung. Chancen. Zukunft." nationaler und internationaler Hilfsprojekte annimmt. Mit jedem über Lyoness getätigten Einkauf unterstützen Lyoness Mitglieder die Sozialprojekte der Stiftung. Dabei handelt es sich vor allem um Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in den wirtschaftlich benachteiligten Ländern der Welt. Mehr auf www.lyoness-CFF.org.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Nina Passegger

Lyoness Child & Family Foundation

Tel: +43 316-70 77 681

E-Mail: nina.passegger @ lyoness.ag