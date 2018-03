FPÖ-Hofer: Pflegegeld hat massiv an Wert verloren

Sozialminister Hundstorfer rechnet an der Realität vorbei

Wien (OTS) - "Entgegen der Behauptung von Sozialminister Hundstorfer hat das Pflegegeld natürlich an Wert verloren. Die beigefügte Tabelle (siehe unten) zeigt dies deutlich", sagte der freiheitliche Spitzenkandidat der FPÖ Burgenland NAbg. Norbert Hofer. "Gespart wird bei dieser Regierung nur am Rücken der Ärmsten der Armen."

In den vergangenen Jahren habe es keine Inflationsanpassungen gegeben, so Hofer. Seit Einführung des Pflegegeldes im Jahr 1993 gebe es je nach Stufe Verluste zwischen 1.000 und mehr als 5.000 Euro pro Jahr, sagte Hofer. Dieses Geld fehle wirklich. Alle Anträge im Parlament, endlich die notwendigen Anpassungen seien aber abgelehnt worden. "Da habe ich kein Einsehen, dass man genau bei jenen spart, die sich am wenigsten helfen können, nämlich bei pflegebedürftigen Menschen in Österreich", so Hofer.

1993 öS 1993 Euro 2013 inflationsbereinigt (45%)

Pflegestufe 1 2.500,- S 181,68 263,44

Pflegestufe 2 3.500,- S 254,35 368,81

Pflegestufe 3 5.400,- S 392,43 569,02

Pflegestufe 4 8.100,- S 588,65 853,54

Pflegestufe 5 11.000,- S 799,40 1.159,13

Pflegestufe 6 15.000,- S 1.090,09 1.580,63

Pflegestufe 7 20.000,- S 1.453,46 2.107,52

Pflegegeld 2013 - aktuell:

2013 Verlust monatlich jährlich

Pflegestufe 1 154,20 109,24 1.310,88

Pflegestufe 2 284,30 84,51 1.014,12

Pflegestufe 3 442,90 126,12 1.513,44

Pflegestufe 4 664,30 189,24 2.270,88

Pflegestufe 5 902,30 256,83 3.081,96

Pflegestufe 6 1.260,00 320,63 3.847,56

Pflegestufe 7 1.655,80 451,72 5.420,64

