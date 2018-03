Donnerstag: "Roter Teppich" für Oliver Hölzl

Wien (OTS/SPW) - Kommenden Donnerstag, dem 12. September 2013, lädt die SPÖ Wiener Bildung um 19 Uhr ins Bildungszentrum zur Präsentation der künstlerischen Arbeiten von Oliver Hölzl. Die Begrüßung erfolgt durch Wiener SPÖ-Bildungssekretär Mag. Marcus Schober, die Eröffnung durch Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!****

Olivier Hölzl ist der dritte Preisträger des "Roten Teppich für junge Kunst" 2013. War der von Manuel Gras, Marcus Schober und Karl Kilian 2009 gegründete österreichische Kunstpreis noch vor vier Jahren nur eine Idee, so ist er mittlerweile über Wiens Grenzen hinaus ein Begriff für die nachhaltige Förderung junger Talente. Mit über einem Dutzend Ausstellungen im Jahr, der mehrjährigen Unterstützung, den Galeriepartnern und befreundeten Off-Spaces, wie auch der neue Showroom am Karlsplatz, den An-käufen für die Sammlung des Roten Teppich und die Sammlung der Freunde der bildenden Künste und der Präsenz auf internationalen Kunstmessen, wie etwa der VIENNAFAIR The New Contemporary bildet der Kunstpreis eine weitere Basis der jungen Wiener Kunst.

Zeit: Donnerstag, 12.09.2013, 19 Uhr, Offizielle Begrüßung: 20 Uhr Ort: 2., Wiener Bildungszentrum, Praterstraße 25

