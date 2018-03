ORF Ö1-Mittagsjournal / Montag, 09.Sep 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Andreas Tiesner

USA-Syrien: Obama + Kongress - Verena Gleitsmann

Lawrow PK - Markus Müller

ModGespräch mit Karim El Gawhary - Vospernik, El Gawhary

Kerry bei britischen Außenminister - Bettina Prendergast

Norwegen Wahl: Reportage - Katharina Wagner

Heinisch Hosek und Hundstorfer präsentieren Studie zu geringerem Stundenlohn von Teilzeitbeschäftigten - Katja Arthofer

Reaktionen zu Entwurf Lehrerdienstrecht neu - Eva Haslinger Schulprojekt in Villach: eigene Ganztagesschule durch Infineon -Michael Kopeinig

Interview Androsch - Volker Obermayr

PK Respekt.net "Transparenz auch bei den neuen Abgeordneten Mangelware" - Klaus Webhofer

Korruption Telekom/Alcatel - Bernt Koschuh

social media: neue Plattform für Politiker von Bachmayer und Filzmaier - Nadja Hahn

Hinweis Klartext spezial: Die Spitzenkandidat/innen: Frank Stronach AKH-Wien zu Patientenablehnung - Folge Todesfall und Familientrennung - Veronika Mauler

Sexueller Missbrauch in SOS-Kinderdorf - Bernt Koschuh Saisoneröffnung Theater an der Wien durch Klaus Maria Brandauer -Judith Hoffmann

Wetter - Andreas Tiesner

Nachrichten - Susanne Krischke

Englische Nachrichten - Julia Barnes

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Vospernik Cornelia

Regie: Pisa-Maiwald Andrea

Produktion: Kruder-Klutsch Karin

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447