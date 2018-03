Toto: Zum Abschluss gab es 12 Zwölfer und einen Hattrick

Wien (OTS) - Schöner hätte die Toto Zwölfer-Ära gar nicht enden können: Es gab in der letzten Runde, in der es um den Zwölfer ging, zwölf Zwölfer - verteilt über alle neun Bundesländer -, dazu zwölf Gewinne im ersten Rang der Torwette, und der Hattrick wurde ebenfalls geknackt, und zwar von einem Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day.at abgegeben hat.

Es war dies der erste Hattrick, der über win2day.at erzielt wurde. Der Gewinner füllte dabei einen Toto Normalschein aus und kassiert für Zwölfer, Torwette und Hattrick insgesamt 111 163,90 Euro.

Die weiteren Zwölfer wurden je zweimal in Oberösterreich und in Vorarlberg sowie je einmal in Wien, Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten, der Steiermark und im Burgenland erzielt. Sie alle gewinnen jeweils rund 3.500 Euro.

In der Torwette waren neben dem Hattrick Gewinner noch vier Wiener, drei Niederösterreicher sowie je ein Oberösterreicher, Tiroler, Voralrberger und Kärntner erfolgreich. Sie erhalten jeweils rund 2.600 Euro.

Toto neu startet mit "Mega 13er" und 300.000 Euro im Topf

Die 36. Toto Runde war also die letzte, in der es um einen Zwölfer ging. Nun ist vieles neu bei Toto: Es gilt 13 Spiele zu tippen, das Spielprogramm besteht aus insgesamt 18 Spielen. Davon müssen die ersten fünf als Fixspiele getippt werden, die restlichen acht Spiele kann man frei aus den verbleibenden 13 Wahlspielen wählen. Die Torwette umfasst die fünf Fixspiele. Extra Toto findet nicht mehr statt, stattdessen gibt es ab der Kalenderwoche 38 zwei Toto Runden pro Woche: Eine unter der Woche, eine am Wochenende. Ein Jackpot wird immer gleich in der nächstfolgenden Runde ausgespielt. Es gibt fünf Toto Gewinnränge (13, 12, 11 und 10 Richtige sowie den 5er Bonus -das sind alle fünf Fixspiele richtig getippt) sowie vier Torwette Gewinnränge (5, 4 und 3 Richtige sowie den Hattrick).

Die erste neue Runde ist die Toto Runde 37, in der es gleich um einen "Mega 13er" mit 300.000 Euro fix im Dreizehner-Gewinnrang geht.

Annahmeschluss für die Runde 37 ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 36. Toto Runde:

12 Zwölfer zu je EUR 3.495,80 500 Elfer zu je EUR 25,90 4.143 Zehner zu je EUR 3,10

Der richtige Tipp 1 2 1 / X 1 2 / 1 2 X / 2 2 1

Torwette 1. Rang: 12 zu EUR 2.556,00 Torwette 2. Rang: 286 zu je EUR 10,90 Hattrick: 1 zu EUR 105.112,10

Torwette-Resultate: 3:0 1:2 0:1 1:1

