ORF SPORT + mit den Highlights vom Tennis-Bundesliga-Finale in Klosterneuburg

Am 10. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 10. September 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Tennis-Bundesliga-Finale in Klosterneuburg um 20.15 Uhr, vom Stabhochsprung-City-Jump in Salzburg um 20.45 Uhr und vom Grand Slam der Herren (21.30 Uhr) und Damen (22.00 Uhr) in Moskau bei der Beachvolleyball-World-Tour 2013 sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.25 Uhr.

Die "Simacek Tennis Liga Austria" hat ihren Meister gefunden: Der TC Sparkasse Kirchdorf holte sich in einem wahren Finalkrimi mit einem 5:4-Sieg über den TK IEV Tiroler Wasserkraft den Titel. Die endgültige Entscheidung fiel erst im letzten Doppel im Match-Tiebreak und hier hatten die Kirchdorfer die Nase vorne - mit dem 6:4, 4:6, 10:6-Sieg von Podlipnik-Castillo / Oswald über Zimmermann / Ager. Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 9. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at