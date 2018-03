AirTies unterstützt Frog by Wyplay-Initiative zur Beschleunigung von Innovationen

Istanbul Und Marseille, Frankreich (ots/PRNewswire) - Durch die Initiative der Coding-Community erhalten STB-Anbieter uneingeschränkt Zugang zum Quellcode von Endgeräte-Middleware, Backend-Erweiterungen und

Begleitanwendungen

AirTies, der innovative Drahtlosnetzwerk- und OTT-STB-Anbieter, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen zu einer Kooperation mit Wyplay, dem Entwickler von Softwarelösungen für Pay-TV-Anbieter, entschlossen habe, um die kürzlich angekündigte Frog by Wyplay-Initiative zu unterstützen. Wyplays Softwarelösung wird bereits von mehr als 10 Millionen Abonnenten führender Betreiberunternehmen wie Canal+, Belgacom, SFR und Vodafone eingesetzt.

Die Frog by Wyplay-Initiative zielt darauf ab, alle Akteure im gesamten Umfeld der TV-Technologie von firmeneigenen Softwarebeschränkungen zu befreien, indem ihnen Zugang zum kompletten Quellcode geboten wird, was unter anderem die Middleware von Client-Geräten sowie Backend-Erweiterungen und Begleitanwendungen betrifft. AirTies hat eine standardbasierte Technologie zur WLAN-Übertragung von HD-Videostreams auf mehrere TV-Geräte und Tablets entwickelt und die OTT-Technologie für STBs der Betreiberklasse angepasst. AirTies ist davon überzeugt, dass Wyplays Lösung die ideale Grundlage bildet, um die Technologie für Betreiber weiterzuentwickeln.

Philippe Alcaras, der CEO von AirTies, erklärt: "Wir sind stolz darauf, uns an der Frog by Wyplay-Initiative zu beteiligen. Wir sind davon überzeugt, dass sich aus der Kombination von Wyplays Technologie mit der unseren ein äusserst reizvolles Angebot ergibt. Bei führenden Betreibern hat sich bereits gezeigt, dass Streaming über WLAN und OTT das ARPU- und Kundenwachstum begünstigt. STBs der nächsten Generation müssen neben bester Sendequalität auch IP OTT sowie Wireless-, Multi-Screen- und Multi-Room-Features bieten können. Durch diese Kooperation werden wir uns auf unsere Innovationsbemühungen konzentrieren und diese beschleunigen können, während wir unseren Kunden weiterhin verschiedene Komplettlösungen bieten."

"Wir heissen AirTies in der Frog by Wyplay-Community herzlich willkommen", so Jacques Bourgninaud, der CEO von Wyplay. "AirTies' aktive Mitwirkung bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass die Branche einer offeneren und noch kooperativeren Herangehensweise bedarf. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass Frog by Wyplay Unternehmen wie AirTies die Möglichkeit bieten wird, ihre Technologien der gesamten Community noch einfacher zur Verfügung zu stellen."

Wyplay und AirTies präsentieren ihre Kombi-Lösung im Zuge der IBC 2013 im RAI in Amsterdam an ihren jeweiligen Messeständen (Airties:

Halle 5 B33, Wyplay: Halle 5 A11).

Näheres zur Frog by Wyplay-Initiative erfahren Sie auf http://www.frogbywyplay.com.

Informationen zu AirTies

AirTies wurde im Jahr 2004 von einem erfahrenen Management- und Technikteam aus dem Silicon Valley mit der strategischen Vorgabe gegründet, sich zum Marktführer im drahtlos vernetzten Heimbereich zu entwickeln. AirTies konzipiert und entwickelt eigene Software und Hardware, die hochauflösende Videoinhalte drahtlos in mehrere Räume und auf mehrere Bildschirme streamen kann. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben Breitband-Internet-Endgeräten auch internetbasierte Set-Top-Boxen für den Fernseher. Die preisgekrönte Technologie des Unternehmens ermöglicht eine nahtlose Wireless-Integration auf Knopfdruck und bietet eine 100-prozentige Internetabdeckung per Drahtlosnetzwerk im Heimbereich.

Die Installationsbasis von AirTies beläuft sich weltweit auf über 8 Millionen. Nähere Informationen sind auf http://www.airties.com verfügbar.

Informationen zu Wyplay

Das unabhängige und im internationalen Raum bekannte Unternehmen Wyplay entwickelt offene, modulare und innovative Softwarelösungen für IPTV-, Kabel-, Satelliten- sowie TV-Betreiber und Rundfunkveranstalter aus aller Welt. Mit Wyplays Technologie können Betreiber aus der umfangreichsten Liste vorkonfigurierter Funktionen wählen, die eine modulare Online-TV-Lösung derzeit bieten kann, und die gewünschten Lösungen ganz einfach konfigurieren und in Betrieb nehmen. Hierzu zählen eine elektronische Programmzeitschrift, Videorekorder, Multiscreen- und Multiroom-Konnektivität, ein eigener App-Store und mehr. Das professionelle Serviceteam von Wyplay schafft ein Benutzererlebnis , das den Produkt- und Vermarktungsstrategien von Betreibern und Rundfunkveranstaltern genau entspricht und diese hervorragend ergänzt. Wyplay ist bereits ein strategischer Partner führender Marken wie Canal+, SFR, Vodafone und Belgacom. Näheres zu Wyplay erfahren Sie auf http://www.wyplay.com.

Ansprechpartner: AirTies-Kontakt: Zeynep YOGURTCUGIL EVP, Personal und Unternehmenskommunikation Dir. Tel.: +90-212-318-62-33 M: +90-532-454-64-40 E-Mail: zeynep.yogurtcugil @ airties.com Website: http://www.airties.com Wyplay-Kontakt: Julie GERET Kommunikationsleiterin Tel.: +33-621-047-705 E-Mail: jgeret @ wyplay.com Website: http://www.wyplay.com Agenturkontakt: Gretar THEODORSSON Wall Street Communications Tel.: +354-862-0545 E-Mail: gretar @ wallstcom.com