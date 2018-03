Ausgefeilte CEM-Strategien: das heißeste Thema auf dem diesjährigen Customer Experience Management in Telecoms: European Summit

London (ots/PRNewswire) - Auf dem alljährlichen CEM in Telecoms: European Summit (23.-25. September 2013, Wien, Österreich) werden führende Vertreter von mehr als 30 wichtigen Betreibern aus der EMEA-Region zusammenkommen, um zu erörtern, wie CEM in die DNA ihres Unternehmens eingebunden werden sollte, um auf einer Vielzahl von Kommunikations- und Vertriebskanälen ein profitables Kundenerlebnis zu erreichen.

"Die Betreiber stehen unter hohem Druck, sich auf einem der weltweit am härtesten umkämpften Märkte von der Konkurrenz abzuheben. Ausserdem stehen sie vor schwierigen Entscheidungen in Bezug darauf, welche Einsparungen in Frage kommen und welche nicht, um das Kundenerlebnis auf einem optimalen Niveau zu halten und Abwanderungen zu verhindern.

Der CEM in Telecoms: European Summit wird führenden Entscheidungsträgern die perfekte Plattform bieten, auf der sie sich mit anderen wichtigen Betreibern in der EMEA-Region austauschen und vernetzen können, um voneinander zu lernen," sagte Francesca Pezzoli, Marketingleiterin bei Telecoms IQ - IQPC.

Die Veranstaltung (http://www.cemintelecomseurope.com) wird Betreiberstudien vorstellen, und zwar angeführt von:

SVP Consumer Marketing, T-Mobile Austria

Leiter Customer Experience Management & Business Intelligence, Turkcell

Leiter Kundenbeziehungsstrategien, Orange Polska

Leiter des globalen NPS-Programms, Vodafone Group

Manager of Customer Focus, KPN

Leiter des Kundenmanagements, A1 Telekom Austria

Leiter Customer Experience Design Voice & Self Service Solutions, Deutsche Telekom

Leiter Quality & Customer Experience Department, Slovak Telekom

