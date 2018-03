Der Countdown läuft: In vier Tagen startet "Die große Chance"

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Wien (OTS) - Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - am 13. September 2013 steht die erste "Die große Chance"-Castingshow auf dem Programm von ORF eins. Dann wird sich fünf Wochen lang jeweils am Freitag um 20.15 Uhr zeigen, wer genug Starpotenzial hat, um von der Jury in die Live-Shows gewählt zu werden, die ab 18. Oktober im ORF-Zentrum über die Bühne gehen. Begleitend zu den Live-Sendungen bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio mit dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

"Die große Chance"-Spezialführungen

Nach einem Überblick über die verschiedenen Produktionsbereiche und Arbeitsabläufe für den ORF-eins-Event steht ein Besuch des ORF-Erlebnisstudios, eines voll ausgestatteten, sendefähigen Fernsehstudios, in dem die Besucherinnen und Besucher selbst vor oder hinter der Kamera stehen dürfen, auf dem Programm. Danach erlebt man die Kandidatinnen und Kandidaten im Studio (max. 20 Minuten) -hautnah bei der Probe. Die Spezialführung wird ab 18. Oktober jeweils am Freitag vor den vier Live-Shows um 15.30 Uhr angeboten. Zusätzliche Termine an weiteren Probetagen sind auf Anfrage möglich.

Außerdem: "Die große Chance"-Kindergeburtstag

Im selben Zeitraum wird für die jüngeren Fans auch der "Die große Chance"-Kindergeburtstag angeboten. In einer einstündigen Führung erfährt man alles über die Stars und die Produktion der Show und danach wird in der Kantine bei einem lustigen Rätselspiel mit Torte und Geschenken gefeiert!

ORF-Backstage-Führungen

Neben der Klassik- und Juniorführung stehen mit der Wetterführung, der "heute konkret"-Spezialführung, der "ZiB"-Spezialführung, der "Rat auf Draht"-, der "Sport am Sonntag"-Spezialführung, der Technikführung und der Werkstättenführung das ganze Jahr über weitere Special-Interest-Produkte zur Auswahl. Detaillierte Informationen zu allen ORF-Backstage-Führungen und zu den Kindergeburtstagen gibt es telefonisch unter der Hotline-Nummer (01) 877 99 99 oder im Internet unter http://backstage.ORF.at.

