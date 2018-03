KLIPP Frisör nominiert für Oscar der Friseure - Das Publikumsvoting beginnt

Ihre Stimme für Alexandra Schrempf!

Wien (OTS) - Bereits zum siebten Mal werden heuer die kreativsten Friseure des Landes mit dem Austrian Hairdressing Award - dem Oscar der Friseure - ausgezeichnet. KLIPP Frisör ist gleich vier Mal nominiert. Alexandra Schrempf, KLIPP Friseurin aus Gröbming, ist in der Kategorie Publikum nominiert. Die motivierte Steirerin hat zum ersten Mal teilgenommen und überzeugte die Jury auf Anhieb: "Man muss schon sehr viel Zeit für diesen Wettbewerb investieren. Aber alleine für die Nominierung hat sich die harte Arbeit bereits gelohnt. Das Beste wäre natürlich, den Sieg nach Hause zu holen." Die KLIPP Friseurin hat sich bei der Farbgebung für die angesagte Dip Dye Technik entschieden: "Ich habe mich vom aktuellen Trend inspirieren lassen. Beim Anblick meiner Kollektion soll sich die Freude und der Spaß, den ich am Beruf habe, widerspiegeln." Nun liegt es an Ihnen die talentierte Steirerin ganz nach vorne zu voten! Geben Sie auf

http://www.ots.at/redirect/hairdressingawards Ihre Stimme für

Alexandra Schrempf ab!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Ludwig, MA

PR & Unternehmenskommunikation

KLIPP Frisör GmbH

Tel: +43724265755204

andrea.ludwig @ klipp.at