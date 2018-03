Mittwoch: Power-Talk mit Brandsteidl, Rudas, Yilmaz

Persönliche Gespräche mit NRW-Kandidatinnen der Wiener SPÖ Frauen

Wien (OTS/SPW) - Im Zuge der "Power-Talks", die an jedem Mittwoch im September im ega in der Windmühlgasse 26 stattfinden, stehen die Kandidatinnen der Wiener SPÖ Frauen zur Nationalratswahl für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Wie bei einem "Speed-Dating" wechseln dabei die Interessierten von Tisch zu Tisch und können so mit vielen Kandidatinnen der SPÖ Wien ins Gespräch kommen. Am Mittwoch, dem 11. September stehen u.a. Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl, SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas und Gemeinderätin Nurten Yilmaz für Gespräche zur Verfügung.****

Politikerinnen-Power-Talk im ega

Wo: 6., ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26

Wann: jeden Mittwoch im September (11., 18., und 25.), ab 18 Uhr Anmeldung telefonisch unter 01/58980-423 oder per E-Mail:

elisabeth.gutenbrunner@ega.or.at

www.wien.spoe-frauen.at

