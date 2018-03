WM-Qualifikation live auf ATV2: Kasachstan - Schweden

Dienstag, 10. September 2013, 17.55 Uhr live bei ATV2

Wien (OTS) - Österreich ist durch die Niederlage gegen Deutschland auf Rang 3 der Gruppe C zurückgerutscht, Schweden hat durch den Sieg in Irland unser Team überholt. ATV2 zeigt morgen Dienstag ab 17.55 Uhr live das Spiel des Gruppen-Rivalen Schweden, der auswärts gegen Kasachstan antritt. Für Österreichs wäre ein Sieg der Kasachen über die Mannen um Zlatan Ibrahimovic wünschenswert, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, präsentiert Elisabeth Auer morgen live und exklusiv auf ATV2. Es kommentiert Philipp Krummholz.

ATV hat sich nicht nur die Rechte an allen Auswärtsmatches des österreichischen Fußballnationalteams im Zuge der WM-Qualifikation gesichert, sondern auch an allen weiteren Gruppenspielen der Gegner. Somit kann ATV den Fußballfans auch brisante Spiele der Gruppe C live und exklusiv präsentieren - wie nun eben das Match des Gruppen-Rivalen Schweden.

Die österreichische Mannschaft hat in Astana im Oktober 2012 nur ein 0:0 Unentschieden erreicht und leider Punkte am Weg nach Brasilien liegen lassen. Schweden hingegen hat das erste Spiel für volle drei Punkte genützt, doch nun müssen die Schweden auswärts ran. Ganz Fußball-Österreich hofft auf einen Sieg der Kasachen und mit ATV2 können die Seher live dabei sein, bevor Österreich danach am Abend im Happel-Stadion gegen Irland antritt.

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at