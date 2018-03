Mittwoch, 11. September: Bundeskanzler Faymann und Bundesminister Klug besuchen die ATB Spielberg

Betriebsbesuch zum Jugendbeschäftigungsschwerpunkt

Wien (OTS/SK) - Am Mittwoch, den 11. September 2013, um 13.00 Uhr besucht Bundeskanzler Werner Faymann gemeinsam mit Bundesminister Gerald Klug die ATB Austria Antriebstechnik AG in Spielberg. Dieser Betriebsbesuch findet anlässlich des Jugendbeschäftigungsschwerpunkts der SPÖ statt. Die ATB Spielberg beschäftigt unter den mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern derzeit 25 Lehrlinge. Die Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an diesem Betriebsbesuch teilzunehmen. Im Anschluss des Betriebsrundgangs stehen Bundeskanzler Werner Faymann und Bundesminister Gerald Klug für Fragen zu Verfügung. ****

Zeit: Kommenden Mittwoch, 11. September 2013, 13 Uhr

Ort: ATB Austria Antriebstechnik AG, G.-Bauknecht-Straße 1,

8724 Spielberg

