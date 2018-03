Aviso Heinisch-Hosek: Morgen Präsentation einer neuen App gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS) - Österreich ist internationaler Vorreiter bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Wir haben ein hervorragendes Gewaltschutzgesetz und ein dichtes Netz an Einrichtungen, die Frauen in Notsituationen helfen.

Gewalt gegen Frauen ist aber leider trotzdem noch immer weit verbreitet, und niederschwellige Hilfestellungen sind von Nöten. Darum präsentiert Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek morgen eine neue App, die Frauen in Notsituation unterstützen soll. Neben der Ministerin wird Ihnen auch der technische Entwickler der App als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Wann: Dienstag, 10. September, 9.30 Uhr

Wo: Büro der Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Minoritenplatz 3, 1014 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

