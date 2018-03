Einfach buchen, einfach zahlen: Yapital jetzt bei HotelNetSolutions

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Hotelsoftware-Anbieter integriert das neue Cross-Channel-Payment in die Zahlungsmethoden seines Online-Buchungssystems

In der Hotelbranche steht die Kundenfreundlichkeit im Mittelpunkt. Bei der Buchung über den Berliner Hotelsoftware-Anbieter HotelNetSolutions fängt das bei der Auswahl des Zimmers an - und geht beim Bezahlvorgang weiter. Dort wurde jetzt Yapital implementiert: Ab sofort können alle Hoteliers, die die Buchungssoftware OnePageBooking und das Gutscheinshop-Modul VoucherBooking benutzen, ihren Kunden die Zahlung mit dem neuen Cross-Channel-Payment anbieten: Schnell, einfach und sicher über das Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone. Oder über Eingabe des Yapital-Benutzernamens und -Passworts. Der HotelNetSolutions-Kunde Novum Group mit seinen 35 Hotels hat das System bereits integriert.

"Die Kooperation mit HotelNetSolutions eröffnet Yapital einen weiteren Markt", freut sich Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital: "Nirgends kommt es mehr auf Bequemlichkeit für die Kunden an als im Gastgewerbe - damit passt Yapital perfekt". Gerade in der Hotellerie gebe es zahllose Anwendungsfälle für den Cross-Channel-Ansatz von Yapital, so Winkler.

"OnePageBooking steht für ein modernes, schnelles und unkompliziertes Online-

Buchungserlebnis. Mit dem Yapital bietet der Hotelier seinen Online-Gästen noch mehr Service an. Dazu kommt, dass er ganz neue Zielgruppen ansprechen kann", sagt Pardis Tehrani, Geschäftsführer der HotelNetSolutions GmbH.

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Weitere Informationen unter http://www.yapital.com

Über die HotelNetSolutions GmbH

HotelNetSolutions ist spezialisiert auf Softwarelösungen für die Hotellerie und betreut über 700 Einzelhotels und Hotelketten im deutschsprachigen Raum. Zu den Kernkompetenzen des Berliner Unternehmens gehören suchmaschinenoptimierte Websites, die Onlinebuchungsmaske OnePageBooking, MobileBooking, das Gutscheinshopsystem VoucherBooking sowie ein leistungsstarker Channelmanager. HotelNetSolutions ist PCI-zertifiziert nach den Richtlinien des internationalen PCI Security Standards Council.

http://www.hotelnetsolutions.de

