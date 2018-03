Bequemes Schuhe-Kaufen bei Görtz mit Yapital

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Der Schuhhändler führt das neue Cross-Channel-Payment flächendeckend ein

Kunden von Görtz können ab sofort in den 200 deutschen Geschäften des Schuhhändlers mit dem neuen Cross-Channel-Payment Yapital bezahlen. Die Ludwig Görtz GmbH ist der erste grosse Filialist, der seinen Kunden das innovative Zahlverfahren an der Ladenkasse anbietet.

Mit der Integration in die Kassenplätze der Görtz-, Görtz-17- und Hess-Läden erreicht Yapital bereits kurz nach seinem Start eine hohe Sichtbarkeit im Markt.

Nach einer einmaligen Registrierung auf http://www.yapital.com können Görtz-Kunden ihre neuen Schuhe von jetzt an schnell und einfach mit ihrem Smartphone bezahlen. Dazu scannen sie lediglich mit der Yapital-App einen QR-Code auf dem Kassendisplay - und die Transaktion geschieht in Echtzeit.

"Wir freuen uns, dass unsere Nutzer durch die Kooperation mit Görtz nun auch an der Ladenkasse mit Yapital bezahlen können - und das gleich bei einem so bekannten Händler", sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Görtz hat eine grosse Erfahrung im stationär geprägten Multichannel-Einzelhandel. Das macht das Unternehmen für uns zu einem idealen Partner", ergänzt Winkler. "Ausserdem ist Yapital damit gemeinsam mit Görtz in über 120 Städten vertreten".

"Yapital ist eine richtungsweisende Innovation im Bezahlmarkt, weil es nicht nur schnell und sicher ist, sondern das Bezahlen tatsächlich unkomplizierter macht", erklärt Jörn Peters, Geschäftsführer der Ludwig Görtz GmbH. "Damit passt es perfekt zu unserem Ansatz, unseren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten."

Herausgeber der Pressemitteilung

Yapital Financial AG

5 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Kontakt: Martin Zander Yapital Financial AG Tel.: +352-203 10-111 Mail: press @ yapital.com Weiterführende Informationen zu Yapital finden Sie unter: http://www.yapital.com

Über Görtz

Das 1875 in Hamburg gegründete Unternehmen Görtz hat sich vom klassischen Einzelhändler zum erfolgreichen Multichannel-Anbieter entwickelt und versteht sich als europäischer Marktführer im Qualitätssegment für Schuhe und Accessoires. Görtz vertreibt seine "Kollektionen für Persönlichkeiten" in Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Internet über http://www.goertz.de [ applewebdata://86715F63-3F82-426C-B4E6-6178ED5C58CC/www.goertz.de ] und http://www.goertz.at [applewebdata://86715F63-3F82-426C-B4E6-6178ED5C58CC/www.goertz.at ].

Kontakt: Michael Jacobs Bereichsleiter Marketing + Kommunikation Ludwig Görtz GmbH Telefon +49-40-333-00-200 E-Mail: michael.jacobs @ goertz.de