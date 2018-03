Carsharing 2013 so beliebt wie nie

Köln (ots) - Ab kommendem Donnerstag präsentiert die Internationale Automobil-Ausstellung "IAA" zum 65. Mal neue Automodelle. Alternative Mobilitätskonzepte wie Carsharing spielen in den Messehallen in Frankfurt am Main eine untergeordnete Rolle, obwohl viele Autohersteller erkannt haben, dass immer mehr Menschen lieber ein Auto leihen oder teilen als besitzen.

Laut einer Studie des Umweltbundesamts halten 86 % der Befragten Carsharing für umweltfreundlich, 38 % der Teilnehmer einer Verbraucherumfrage von Frost & Sullivan sehen durch Carsharing ihre Mobilität erhöht. Die Gründe für die steigende Nutzung von Carsharing:

Die Versicherungen für private Pkw werden kontinuierlich teurer. Dies ergab eine Studie des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Carsharing-Angebote werden günstiger und können in immer mehr Städten und dank technischer Möglichkeiten wie Smartphones komfortabler genutzt werden.

Autofahrer sparen mit Carsharing bei jährlich 5.000 gefahrenen Kilometern zwischen 1.350 und 1.700 Euro im Jahr gegenüber der Anschaffung eines eigenen Autos. Dies ergaben Studien von Frost & Sullivan und Carsharing-Experten.de.

Wo in vielen Innenstädten für Privat-Pkw Parkgebühren fällig werden, ist das Parken mit Carsharing-Autos kostenlos. Durch die daraus resultierende vermehrte Nutzung von Carsharing erhoffen sich Stadtverwaltungen eine Entspannung der allgemeinen Parkplatz-Situation. Laut Frost & Sullivan ersetzt ein Carsharing-Auto 8 bis 10 private Pkw und spart somit auch Parkplätze.

Wer Carsharing statt eines eigenen Pkw nutzt, spart zusätzlich Geld und Zeit, da Kontrollen durch den TÜV und Werkstattbesuche wegfallen.

Laut Bundesverband Carsharing (BCS) hatten im Jahr 2012 453.000 Kunden 11.250 Fahrzeuge über Carsharing-Anbieter genutzt. Daneben wächst ein "Peer to Peer"-Markt, in dem Privatpersonen ihr Auto auf Vermittlungsportalen zur Verfügung stellen. Das Portal Autonetzer, nach eigenen Angaben Marktführer in diesem Segment, zählte im August 30.000 Nutzer und verzeichnete mit 4.000 vermittelten Fahrzeugen ein Wachstum um 65 % gegenüber dem Jahresbeginn.

Damit Carsharing-Kunden innerhalb der vielfältigen Angebote das passende finden, können sie sich an folgenden Regeln orientieren: Wer spontan einen Wagen für ein paar Stunden benötigt, fährt mit den Angeboten von Carsharing-Firmen am günstigsten, bei denen ein Auto direkt auf der Straße per Smartphone-App angemietet werden kann. Für einen halb- oder ganztägigen Bedarf ist die klassische Anmietung an einer Carsharing-Station preiswert. Benötigen Kunden einen Wagen für mehrere Tage, sollten sie die Preise zunächst mit Gebühren für einen Mietwagen vergleichen.

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote: Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2013 kürte "FOCUS-MONEY" das Internetportal zum 4. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". Beim "umfangreichsten Test" deutscher Mietwagen-Portale erhielt es von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) und N24 in der Kategorie "Transparenz" die Bestnote 1,3 und wurde Gesamtsieger aus 14 Portalen. TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2013 zum 9. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 140.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.

Rückfragen & Kontakt:

Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail:

presse @ billiger-mietwagen.de,

Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,

www.billiger-mietwagen.de